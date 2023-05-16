***ULAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
16.05.2023 12:43
***ULAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ULAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Tevfik Meftun Ulaş tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151634
BIST
14:204.529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 27,73
|Açılış
|: 4.406
|
|Önceki Kapanış
|: 4.501
|
4.530
En Düşük
4.406
14:2019,7046
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0503
|Açılış
|: 20,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6000
|
19,8893
En Düşük
19,6429
14:2021,4753
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,1119
|Açılış
|: 21,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3500
|
21,7594
En Düşük
21,3349
14:201.272,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -2,61
|Açılış
|: 1.272,07
|
|Önceki Kapanış
|: 1.274,68
|
1.289,60
En Düşük
1.267,95
BIST En Aktif Hisseler14:20
|SDTTR
|96,25
|166.326.236
|% 10,00
|
|ETILR
|13,23
|11.492.312
|% 9,98
|
|PCILT
|20,74
|8.790.562
|% 9,97
|
|AVHOL
|30,88
|7.509.337
|% 9,97
|
|EUPWR
|76,70
|722.642.159
|% 9,96
|
|AEFES
|61,90
|295.051.146
|% -9,96
|
|DAGHL
|14,20
|105.317.659
|% -9,96
|
|ISCTR
|11,41
|1.281.297.599
|% -9,30
|
|AKBNK
|15,79
|2.864.633.384
|% -9,10
|
|YKBNK
|9,58
|4.961.171.626
|% -8,50
|
|YKBNK
|9,58
|4.961.171.626
|% -8,50
|
|KCHOL
|80,50
|4.184.393.207
|% -7,68
|
|BIMAS
|154,30
|3.348.130.728
|% -3,32
|
|THYAO
|130,70
|2.979.649.375
|% 5,06
|
|AKBNK
|15,79
|2.864.633.384
|% -9,10
|
|YKBNK
|9,58
|4.961.171.626
|% -8,50
|
|AKBNK
|15,79
|2.864.633.384
|% -9,10
|
|EKGYO
|6,13
|872.738.787
|% 3,37
|
|ISCTR
|11,41
|1.281.297.599
|% -9,30
|
|GARAN
|27,76
|2.328.651.167
|% -6,85
|
|14:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,6979
|19,7046
|% 0,26
|
|Euro
|21,4649
|21,4753
|% 0,52
|
|Sterlin
|24,6283
|24,7518
|% 0,30
|
|Frank
|21,9757
|22,1081
|% 0,50
|
|Riyal
|5,2381
|5,2644
|% 0,22
|
|14:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.008
|2.008
|-8,64
|
|Altın Gr.
|1.272
|1.272
|-2,37
|
|Cumhuriyet
|9.017
|9.153
|-206,00
|
|Tam
|8.946
|9.193
|-212,30
|
|Yarım
|4.425
|4.538
|-133,00
|
|Çeyrek
|2.206
|2.262
|-74,00
|
|Gümüş.Ons
|23,77
|23,79
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|15,06
|15,08
|-0,16
|
|B. Petrol
|75,12
|75,12
|-0,11
|
Seans Raporu
14:20
daha fazla
-
14:35ASTOR
Yüzde 4.19 oranında artışla 44.74 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 146, 202 adet işlem
-
14:34XU100
Endeks 4, 521 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 43 üstünde . İşlem hacmi 42, 412.00 milyon TL de
-
14:34AVHOL
Yüzde 9.97 oranında artışla 30.88 lira fiyatla işlem gören hissede 243, 178 adet işlem
-
14:33VESTL
Yüzde 5.33 oranında artışla 40.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 986, 853 adet işlem
-
14:32KOZAA
Yüzde 4.16 oranında artışla 36.58 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 192, 109 adet işlem