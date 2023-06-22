***ULAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
22.06.2023 15:00
***ULAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ULAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Cüneyt Ulaş tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161190
BIST
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15:185.332
En Düşük
|Değişim
|: 2,80%
|| 145,39
|Açılış
|: 5.200
|
|Önceki Kapanış
|: 5.187
|
5.153
En Yüksek
5.341
15:1824,2092
En Yüksek
|Değişim
|: 2,73%
|| 0,6428
|Açılış
|: 23,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 23,2400
|
24,3324
En Düşük
23,4314
15:1826,6268
En Yüksek
|Değişim
|: 3,01%
|| 0,7779
|Açılış
|: 26,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,3500
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26,7478
En Düşük
25,6253
15:181.500,53
En Yüksek
|Değişim
|: 2,45%
|| 35,94
|Açılış
|: 1.500,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.464,59
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1.507,45
En Düşük
1.456,69
BIST En Aktif Hisseler15:18
|FORTE
|23,58
|77.717.513
|% 9,98
|
|DGGYO
|27,34
|30.322.706
|% 9,98
|
|OTTO
|143,80
|3.270.012
|% 9,94
|
|VKFYO
|22,62
|54.222.871
|% 9,81
|
|GSDDE
|7,44
|12.790.022
|% 9,41
|
|BMSTL
|48,88
|68.962.573
|% -9,98
|
|EMNIS
|46,14
|1.267.731
|% -7,05
|
|PRZMA
|27,98
|17.949.774
|% -6,86
|
|INGRM
|608,60
|10.908.681
|% -6,66
|
|BURVA
|68,80
|27.880.789
|% -6,39
|
|THYAO
|179,00
|8.025.319.225
|% 5,67
|
|AKBNK
|18,74
|4.939.978.314
|% -2,95
|
|YKBNK
|12,21
|3.551.488.875
|% -1,93
|
|GARAN
|29,56
|3.034.844.920
|% -1,79
|
|ISCTR
|12,90
|2.329.578.188
|% -1,53
|
|YKBNK
|12,21
|3.551.488.875
|% -1,93
|
|AKBNK
|18,74
|4.939.978.314
|% -2,95
|
|ISCTR
|12,90
|2.329.578.188
|% -1,53
|
|EKGYO
|6,72
|818.479.944
|% 3,07
|
|GARAN
|29,56
|3.034.844.920
|% -1,79
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|24,1939
|24,2092
|% 2,73
|
|Euro
|26,6079
|26,6268
|% 3,01
|
|Sterlin
|30,8619
|31,0167
|% 2,87
|
|Frank
|26,9961
|27,1587
|% 2,70
|
|Riyal
|6,4414
|6,4737
|% 2,83
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.927
|-5,93
|
|Altın Gr.
|1.501
|1.501
|36,36
|
|Cumhuriyet
|9.795
|9.943
|230,00
|
|Tam
|9.764
|10.052
|302,38
|
|Yarım
|4.702
|4.910
|139,00
|
|Çeyrek
|2.358
|2.455
|69,00
|
|Gümüş.Ons
|22,55
|22,58
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|17,58
|17,59
|0,41
|
|B. Petrol
|75,79
|75,79
|-1,33
|