***ULAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
26.06.2023 12:16
***ULAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ULAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Tevfik Meftun Ulaş tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1162153
BIST
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15:105.720
En Düşük
|Değişim
|: 2,47%
|| 137,70
|Açılış
|: 5.644
|
|Önceki Kapanış
|: 5.583
|
5.632
En Yüksek
5.728
15:1025,9597
En Yüksek
|Değişim
|: 2,89%
|| 0,7292
|Açılış
|: 25,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 25,2000
|
26,0483
En Düşük
25,2490
15:1028,3947
En Yüksek
|Değişim
|: 3,50%
|| 0,9610
|Açılış
|: 28,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,4500
|
28,3947
En Düşük
27,5490
15:101.608,84
En Yüksek
|Değişim
|: 3,16%
|| 49,31
|Açılış
|: 1.608,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.559,53
|
1.617,94
En Düşük
1.560,67
BIST En Aktif Hisseler15:10
|MERIT
|40,92
|19.898.454
|% 10,00
|
|GARFA
|38,28
|11.729.659
|% 10,00
|
|CLEBI
|603,50
|93.263.345
|% 9,99
|
|ACSEL
|71,55
|30.198.979
|% 9,99
|
|OTTO
|173,90
|12.974.157
|% 9,99
|
|DIRIT
|6,61
|386.919
|% -5,30
|
|POLTK
|2.626,00
|43.242.112
|% -4,31
|
|BURVA
|65,15
|21.094.306
|% -4,05
|
|BURCE
|163,00
|23.313.942
|% -2,80
|
|UFUK
|64,50
|3.200.320
|% -2,57
|
|THYAO
|189,40
|6.349.823.548
|% 2,54
|
|KOZAL
|25,04
|2.925.526.764
|% 7,10
|
|YKBNK
|13,16
|2.330.350.497
|% 2,49
|
|AKBNK
|20,38
|2.279.724.812
|% 2,98
|
|ASTOR
|59,95
|2.026.770.780
|% 7,25
|
|YKBNK
|13,16
|2.330.350.497
|% 2,49
|
|KOZAL
|25,04
|2.925.526.764
|% 7,10
|
|AKBNK
|20,38
|2.279.724.812
|% 2,98
|
|EKGYO
|7,41
|787.330.673
|% 1,79
|
|ISCTR
|14,06
|1.395.522.978
|% 3,00
|
|15:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,8919
|25,9597
|% 2,89
|
|Euro
|28,2438
|28,3947
|% 3,50
|
|Sterlin
|32,8303
|32,9950
|% 2,66
|
|Frank
|28,9207
|29,0950
|% 3,16
|
|Riyal
|6,8846
|6,9192
|% 2,63
|
|15:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.932
|10,75
|
|Altın Gr.
|1.611
|1.611
|51,83
|
|Cumhuriyet
|10.649
|10.809
|297,00
|
|Tam
|10.601
|10.875
|308,38
|
|Yarım
|5.151
|5.293
|266,00
|
|Çeyrek
|2.584
|2.647
|133,00
|
|Gümüş.Ons
|22,86
|22,89
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|19,03
|19,06
|0,84
|
|B. Petrol
|74,62
|74,62
|0,61
|
Seans Raporu
15:10
daha fazla
-
15:25ARASE
Yüzde 7.08 oranında artışla 164.80 lira fiyatla işlem gören hissede 587, 867 adet işlem
-
15:24KAREL
Yüzde 6.72 oranında artışla 17.78 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 505, 993 adet işlem
-
15:23XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 158, 75 artarak (% 2.55 ) 6, 393
-
15:23XU100
Endeks 5, 724 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 53 üstünde . İşlem hacmi 50, 686.00 milyon TL de
-
15:22ISSEN
Yüzde 5.82 oranında artışla 16.00 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 165, 995 adet işlem