***ULAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
11.08.2023 12:54
***ULAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ULAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Yılmaz Bartu Ulaş tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1184413
BIST
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14:447.602
En Düşük
|Değişim
|: 2,15%
|| 160,22
|Açılış
|: 7.453
|
|Önceki Kapanış
|: 7.442
|
7.398
En Yüksek
7.641
14:4427,0531
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0550
|Açılış
|: 27,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0850
|
27,4046
En Düşük
26,9847
14:4429,7618
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,1255
|Açılış
|: 29,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,8500
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30,2292
En Düşük
29,3037
14:441.668,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 6,76
|Açılış
|: 1.668,73
|
|Önceki Kapanış
|: 1.661,98
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1.689,19
En Düşük
1.659,13
BIST En Aktif Hisseler14:44
|SAYAS
|58,85
|152.086.825
|% 10,00
|
|ONCSM
|238,80
|185.998.598
|% 10,00
|
|PAPIL
|25,08
|127.279.759
|% 10,00
|
|RUBNS
|39,38
|152.455.181
|% 10,00
|
|TETMT
|984,90
|10.102.119
|% 10,00
|
|YYLGD
|17,85
|182.931.683
|% -56,44
|
|EDIP
|14,30
|32.565.466
|% -9,95
|
|CASA
|90,00
|6.167.270
|% -9,09
|
|UZERB
|181,00
|2.540.756
|% -6,70
|
|DOCO
|3.549,90
|56.608.297
|% -6,58
|
|THYAO
|264,40
|8.421.142.559
|% 2,28
|
|ASTOR
|123,80
|5.312.967.625
|% 2,65
|
|AKBNK
|30,96
|4.449.817.489
|% 0,98
|
|YKBNK
|15,67
|3.876.812.075
|% -0,32
|
|GARAN
|56,40
|3.729.439.406
|% 3,49
|
|SKBNK
|3,87
|1.089.171.403
|% 3,20
|
|EKGYO
|8,52
|2.370.475.828
|% 0,24
|
|YKBNK
|15,67
|3.876.812.075
|% -0,32
|
|ISCTR
|17,19
|3.540.224.140
|% -0,46
|
|AKBNK
|30,96
|4.449.817.489
|% 0,98
|
|14:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0356
|27,0531
|% 0,20
|
|Euro
|29,7493
|29,7618
|% 0,42
|
|Sterlin
|34,3244
|34,4966
|% 0,50
|
|Frank
|30,7709
|30,9563
|% 0,23
|
|Riyal
|7,1860
|7,2221
|% 0,06
|
|14:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.918
|1.919
|6,41
|
|Altın Gr.
|1.668
|1.668
|6,38
|
|Cumhuriyet
|11.379
|11.551
|-2,00
|
|Tam
|11.138
|11.215
|27,00
|
|Yarım
|5.577
|5.634
|14,00
|
|Çeyrek
|2.789
|2.817
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|22,72
|22,74
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|19,76
|19,79
|0,05
|
|B. Petrol
|86,89
|86,89
|0,49
|