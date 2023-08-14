***ULAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
14.08.2023 11:48
***ULAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ULAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Tansel Ulaş tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185011
BIST
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11:527.845
En Düşük
|Değişim
|: 1,69%
|| 130,40
|Açılış
|: 7.795
|
|Önceki Kapanış
|: 7.714
|
7.770
En Yüksek
7.860
11:5227,0526
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0872
|Açılış
|: 27,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1200
|
27,2378
En Düşük
26,9479
11:5229,6354
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0276
|Açılış
|: 29,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6500
|
29,7821
En Düşük
29,4135
11:521.665,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 5,54
|Açılış
|: 1.665,10
|
|Önceki Kapanış
|: 1.659,56
|
1.675,36
En Düşük
1.658,48
BIST En Aktif Hisseler11:52
|BAYRK
|11,44
|19.194.109
|% 10,00
|
|COSMO
|123,20
|3.948.314
|% 10,00
|
|RYSAS
|33,66
|58.402.170
|% 10,00
|
|MERCN
|39,38
|60.032.194
|% 10,00
|
|MMCAS
|11,44
|119.720
|% 10,00
|
|SUMAS
|90,00
|186.840
|% -6,20
|
|DYOBY
|26,50
|61.124.237
|% -5,29
|
|AVHOL
|112,80
|47.187.155
|% -3,75
|
|DOCO
|3.375,00
|40.196.045
|% -3,46
|
|BRKVY
|42,48
|18.560.552
|% -3,45
|
|EREGL
|43,08
|5.537.289.221
|% 4,97
|
|ASTOR
|138,20
|4.476.123.100
|% 6,88
|
|THYAO
|265,20
|3.844.991.420
|% -0,19
|
|KRDMD
|25,48
|2.706.131.349
|% 8,33
|
|PETKM
|19,53
|2.548.145.717
|% 3,22
|
|ZOREN
|4,38
|1.064.661.160
|% 6,31
|
|PETKM
|19,53
|2.548.145.717
|% 3,22
|
|EREGL
|43,08
|5.537.289.221
|% 4,97
|
|YKBNK
|16,24
|2.090.280.949
|% 3,05
|
|SKBNK
|3,84
|492.338.586
|% 1,32
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0431
|27,0486
|% 0,31
|
|Euro
|29,6000
|29,6500
|% 0,00
|
|Sterlin
|34,2504
|34,4222
|% 0,37
|
|Frank
|30,7455
|30,9307
|% 0,32
|
|Riyal
|7,1926
|7,2287
|% 0,38
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.914
|1.915
|0,51
|
|Altın Gr.
|1.665
|1.666
|6,02
|
|Cumhuriyet
|11.380
|11.552
|-1,00
|
|Tam
|11.139
|11.215
|27,00
|
|Yarım
|5.587
|5.634
|14,00
|
|Çeyrek
|2.785
|2.817
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|22,70
|22,72
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|19,78
|19,79
|0,10
|
|B. Petrol
|86,58
|86,58
|-0,23
|
Seans Raporu
11:52
daha fazla
-
12:06KATMR
Yüzde 4.84 oranında artışla 1.95 lira fiyatla işlem gören hissede 61, 100, 580 adet işlem
-
12:05SANEL
Yüzde 5.44 oranında artışla 22.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 307, 894 adet işlem
-
12:04MMCAS
Yüzde 10.00 oranında artışla 11.44 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 465 adet işlem
-
12:03XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 116, 27 artarak (% 1.69 ) 6, 982
-
12:03
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PSDTC, ONCSM, TETMT, RUBNS, EUKYO, PSDTC, FORTE, ARZUM, HKTM, FONET