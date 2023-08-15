***ULAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
15.08.2023 11:43
***ULAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ULAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Bülent Berkay Ulaş tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185536
BIST
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12:207.698
En Düşük
|Değişim
|: -0,51%
|| -39,77
|Açılış
|: 7.764
|
|Önceki Kapanış
|: 7.737
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7.669
En Yüksek
7.769
12:2027,0600
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0533
|Açılış
|: 27,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1050
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27,0752
En Düşük
27,0103
12:2029,6067
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,1330
|Açılış
|: 29,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5000
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29,6142
En Düşük
29,4400
12:201.655,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,25
|Açılış
|: 1.655,94
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|Önceki Kapanış
|: 1.656,19
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1.660,56
En Düşük
1.655,47
BIST En Aktif Hisseler12:20
|ORGE
|46,20
|123.965.398
|% 10,00
|
|BARMA
|19,91
|20.855.526
|% 10,00
|
|VAKKO
|77,00
|21.456.897
|% 10,00
|
|TETMT
|1.191,60
|7.845.580
|% 10,00
|
|FORTE
|116,70
|59.272.163
|% 9,99
|
|PARSN
|104,50
|411.379.444
|% -9,99
|
|SDTTR
|360,00
|492.889.883
|% -9,98
|
|AVHOL
|97,55
|94.099.085
|% -7,54
|
|ULUFA
|9,06
|71.455.691
|% -6,79
|
|ATSYH
|49,00
|66.787
|% -6,58
|
|ASTOR
|140,20
|5.315.988.462
|% 0,14
|
|THYAO
|262,10
|4.862.562.993
|% 0,27
|
|KRDMD
|25,94
|2.097.468.532
|% 3,35
|
|EREGL
|42,36
|2.078.193.174
|% -0,47
|
|GESAN
|112,90
|1.775.289.564
|% 6,91
|
|ZOREN
|4,95
|1.597.741.753
|% 9,27
|
|ADESE
|2,32
|436.692.495
|% -5,69
|
|SKBNK
|3,97
|531.014.920
|% -1,73
|
|KRDMD
|25,94
|2.097.468.532
|% 3,35
|
|YKBNK
|16,03
|1.127.319.998
|% 1,20
|
|12:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0563
|27,0600
|% 0,20
|
|Euro
|29,5827
|29,6067
|% 0,45
|
|Sterlin
|34,2779
|34,4498
|% 0,37
|
|Frank
|30,7655
|30,9508
|% 0,45
|
|Riyal
|7,1949
|7,2310
|% 0,26
|
|12:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.903
|1.903
|-3,92
|
|Altın Gr.
|1.656
|1.656
|0,29
|
|Cumhuriyet
|11.342
|11.513
|-39,00
|
|Tam
|11.088
|11.164
|-42,00
|
|Yarım
|5.561
|5.607
|-22,00
|
|Çeyrek
|2.772
|2.804
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|22,47
|22,50
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|19,58
|19,60
|-0,03
|
|B. Petrol
|86,11
|86,11
|-0,10
|