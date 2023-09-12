***ULAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
12.09.2023 16:00
***ULAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ULAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Deniz Ulaş tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194155
BIST
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16:398.265
En Düşük
|Değişim
|: 1,45%
|| 118,42
|Açılış
|: 8.175
|
|Önceki Kapanış
|: 8.146
|
8.081
En Yüksek
8.265
16:3926,9101
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0438
|Açılış
|: 26,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 26,8650
|
26,9499
En Düşük
26,8031
16:3928,8460
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0551
|Açılış
|: 28,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8200
|
29,2191
En Düşük
28,7759
16:391.652,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -7,48
|Açılış
|: 1.652,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.660,32
|
1.665,56
En Düşük
1.647,64
BIST En Aktif Hisseler16:39
|ALFAS
|150,70
|1.173.494.641
|% 10,00
|
|ORCAY
|11,88
|147.703.110
|% 10,00
|
|METUR
|10,34
|127.471.591
|% 10,00
|
|ASUZU
|257,40
|112.473.247
|% 10,00
|
|NUHCM
|255,20
|192.296.044
|% 10,00
|
|KZGYO
|43,92
|2.603.687.315
|% -10,00
|
|ULAS
|18,47
|7.019.228
|% -9,99
|
|TATEN
|65,35
|551.054.080
|% -9,99
|
|OFSYM
|82,65
|291.464.702
|% -9,97
|
|KSTUR
|630,40
|2.005.564
|% -9,94
|
|KOZAL
|32,44
|5.576.372.032
|% -1,10
|
|THYAO
|240,20
|5.130.785.745
|% 2,43
|
|ENKAI
|37,32
|5.016.577.354
|% 7,49
|
|ASTOR
|143,50
|4.569.251.479
|% 3,24
|
|SISE
|54,60
|4.288.879.877
|% 0,00
|
|ZOREN
|5,00
|1.822.391.433
|% -1,38
|
|SKBNK
|5,26
|1.414.808.455
|% -9,15
|
|EKGYO
|8,90
|2.117.650.685
|% -1,44
|
|YKBNK
|16,37
|3.249.697.356
|% 0,61
|
|ISCTR
|22,68
|3.922.364.061
|% -0,53
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8962
|26,9101
|% 0,16
|
|Euro
|28,8325
|28,8460
|% -0,19
|
|Sterlin
|33,4529
|33,6207
|% -0,13
|
|Frank
|30,0165
|30,1973
|% -0,05
|
|Riyal
|7,1495
|7,1853
|% 0,14
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.909
|1.910
|-13,00
|
|Altın Gr.
|1.653
|1.653
|-7,11
|
|Cumhuriyet
|11.255
|11.425
|-51,00
|
|Tam
|11.027
|11.106
|-47,00
|
|Yarım
|5.530
|5.576
|-24,00
|
|Çeyrek
|2.757
|2.788
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|22,91
|22,93
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|19,88
|19,91
|-0,04
|
|B. Petrol
|91,84
|91,84
|1,19
|
Seans Raporu
16:39
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16:55CWENE
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16:54
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16:54
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