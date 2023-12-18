***ULAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
18.12.2023 10:06
***ULAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ULAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Bilal Naz tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226315
BIST
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11:217.932
En Düşük
|Değişim
|: -0,77%
|| -61,56
|Açılış
|: 7.958
|
|Önceki Kapanış
|: 7.994
|
7.922
En Yüksek
8.010
11:2129,0712
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0921
|Açılış
|: 29,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0300
|
29,0712
En Düşük
28,8490
11:2131,7754
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,1475
|Açılış
|: 31,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,5800
|
31,7896
En Düşük
31,4643
11:211.892,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 11,53
|Açılış
|: 1.892,08
|
|Önceki Kapanış
|: 1.880,55
|
1.892,11
En Düşük
1.871,58
BIST En Aktif Hisseler11:19
|UFUK
|99,55
|1.470.890
|% 10,00
|
|AVHOL
|37,02
|33.742.068
|% 9,98
|
|SAFKR
|35,54
|38.894.211
|% 9,96
|
|BAYRK
|9,08
|3.896.037
|% 9,93
|
|BANVT
|116,20
|57.411.430
|% 9,93
|
|BEGYO
|3,21
|995.660.605
|% -9,83
|
|BRKO
|3,67
|788.731
|% -9,83
|
|CATES
|56,40
|326.598.416
|% -7,69
|
|BURVA
|75,00
|4.194.921
|% -7,35
|
|BSOKE
|11,74
|19.945.308
|% -6,90
|
|ISCTR
|24,94
|2.819.302.965
|% 2,30
|
|THYAO
|248,50
|2.801.400.028
|% -1,88
|
|AKBNK
|39,00
|1.329.154.023
|% -0,26
|
|YKBNK
|21,44
|1.323.918.506
|% -0,92
|
|HEKTS
|24,08
|1.110.273.379
|% 3,70
|
|BEGYO
|3,21
|995.660.605
|% -9,83
|
|ISCTR
|24,94
|2.819.302.965
|% 2,30
|
|YKBNK
|21,44
|1.323.918.506
|% -0,92
|
|EKGYO
|7,50
|424.735.751
|% 1,21
|
|HEKTS
|24,08
|1.110.273.379
|% 3,70
|
|11:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0634
|29,0673
|% 0,30
|
|Euro
|31,7630
|31,7755
|% 0,47
|
|Sterlin
|36,7757
|36,9602
|% 0,43
|
|Frank
|33,3102
|33,5109
|% 0,48
|
|Riyal
|7,7248
|7,7636
|% 0,29
|
|11:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,01
|24,03
|% 0,66
|
|Platin
|951,50
|953,24
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.172,84
|1.175,86
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,01
|77,01
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.023,35
|2.023,66
|% 0,66
|