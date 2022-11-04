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***ULAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı

04.11.2022 22:04
***ULAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı


***ULAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı )

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Türkçe
Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı

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Açıklamalar

Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret Pazarlama A.Ş. (ULAS) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn)'nun 107 nci maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle? 6362 sayılı SPKn'nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı SPKn'nun 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla? 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca? aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen kişiler hakkında 07.11.2022 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir.
Yatırımcı Ad-Soyad/Unvan MKK Sicil No
ABDO BAŞAK 13738612
ADEM MOLA 13885349
ADEM UYSAL 12949999
AYHAN ÖZTÜRK 12458535
CEMAL EMRE 28538465
CUMALİ ERYILMAZ 12393293
DENİZ YAĞIZ KARLIDAĞ 44963272
EMİRHAN DÜZGÜN 45247013
EMRULLAH CAHİT KAYA 43541664
ENES KARATAŞ 43473937
EYM TAKEOVER EĞİTİM DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ 47102689
HALİT AYHAN 28059220
LEVENT AKDENİZ 13716870
MEHMET LATİF AKYÜZ 44844342
MELTEM AKSAKAL 43345967
MURAT ASLAN 21185483
MURAT TAŞYÜREK 13485423
NERİMAN ÖZTÜRK 39514517
OSMAN DÜZGÜN 13833934
TUĞÇE BİÇİCİ 45343501
UĞUR ÖZDENİZ 27768571
YUSUF UÇA 39615066
Karar 2022/62 sayılı SPK Bülteninde yer almaktadır. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077041


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Tam 6.697 6.795 161,00  
Yarım 3.263 3.324 80,00  
Çeyrek 1.637 1.662 41,00  
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