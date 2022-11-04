***ULAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı









***ULAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı )İlgili Şirketler [ULAS]İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Piyasası Kurulu Tedbir KararıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarUlaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret Pazarlama A.Ş. (ULAS) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn)'nun 107 nci maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle? 6362 sayılı SPKn'nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı SPKn'nun 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla? 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca? aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen kişiler hakkında 07.11.2022 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir.Yatırımcı Ad-Soyad/Unvan MKK Sicil NoABDO BAŞAK 13738612ADEM MOLA 13885349ADEM UYSAL 12949999AYHAN ÖZTÜRK 12458535CEMAL EMRE 28538465CUMALİ ERYILMAZ 12393293DENİZ YAĞIZ KARLIDAĞ 44963272EMİRHAN DÜZGÜN 45247013EMRULLAH CAHİT KAYA 43541664ENES KARATAŞ 43473937EYM TAKEOVER EĞİTİM DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ 47102689HALİT AYHAN 28059220LEVENT AKDENİZ 13716870MEHMET LATİF AKYÜZ 44844342MELTEM AKSAKAL 43345967MURAT ASLAN 21185483MURAT TAŞYÜREK 13485423NERİMAN ÖZTÜRK 39514517OSMAN DÜZGÜN 13833934TUĞÇE BİÇİCİ 45343501UĞUR ÖZDENİZ 27768571YUSUF UÇA 39615066Karar 2022/62 sayılı SPK Bülteninde yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077041BIST