***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM ENERJİ TARIM GIDA VE İNŞAAT YATIRIMLARI A.Ş.( Değerleme Raporu









***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM ENERJİ TARIM GIDA VE İNŞAAT YATIRIMLARI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşDenge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiAntalya İli, Alanya İlçesi, Okurcalar Mahallesinde konumlu "KARGİR OTEL VE ARSASI" nitelikli taşınmazın gayrimenkul değerleme çalışmasıRapor Tarihi26.07.2023AçıklamalarŞirketimize ait Antalya İli, Alanya İlçesi, Okurcalar Mahallesinde konumlu 115 Ada 3 Parselde yer alan KARGİR OTEL VE ARSASI nitelikli 1 adet taşınmaz için Denge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından 31.08.2019 tarih ve 30874 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, Kurul'un Sermaye Piyasasında Faaliyette bulunacak Gayrimenkul Değerleme Kuruluşları Hakkında III-62.3 Nolu Tebliğin 1. Maddesi 2. fıkrası dikkate alınarak hazırlanmış olan değerleme raporu Ek'te sunulmaktadır. Değerleme sonucu oluşan yeni değerler TFRS'ye göre hazırlanmış olan 30.06.2023 dönemi finansal tablolarımıza yansıtılacak olup ayrıntılı açıklamalar da dipnotlarda yer alacaktır.Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1179348BIST