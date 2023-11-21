***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM ENERJİ TARIM GIDA VE İNŞAAT YATIRIMLARI A.Ş.( Esas Sözleşme
21.11.2023 18:16
***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM ENERJİ TARIM GIDA VE İNŞAAT YATIRIMLARI A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Şirketimizin Güncel Esas Sözleşmesi ektedir.
Kamuoyuna duyurulur.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
2 14/06/2023 14/06/2023 SAYI:10852 SAYFA:953
3 14/06/2023 14/06/2023 SAYI:10852 SAYFA:953
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219215
BIST
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18:008.047
En Düşük
|Değişim
|: 1,26%
|| 100,25
|Açılış
|: 7.994
|
|Önceki Kapanış
|: 7.946
|
7.945
En Yüksek
8.047
18:0028,7922
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0529
|Açılış
|: 28,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
28,8132
En Düşük
28,6767
18:0031,4852
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0181
|Açılış
|: 31,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,4300
|
31,6462
En Düşük
31,3909
18:001.851,88
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 25,04
|Açılış
|: 1.851,85
|
|Önceki Kapanış
|: 1.826,84
|
1.858,87
En Düşük
1.823,09
BIST En Aktif Hisseler18:00
|GARFA
|80,85
|25.029.202
|% 10,00
|
|MARKA
|33,00
|4.604.403
|% 10,00
|
|DOBUR
|84,15
|25.249.499
|% 10,00
|
|ISBTR
|690.757,50
|5.526.060
|% 10,00
|
|MRSHL
|1.619,00
|30.098.792
|% 9,99
|
|SODSN
|106,20
|4.575.997
|% -10,00
|
|YBTAS
|139.680,00
|15.533.750
|% -10,00
|
|ORMA
|211,50
|7.702.520
|% -10,00
|
|SNPAM
|157,60
|43.468.024
|% -9,99
|
|BALAT
|30,80
|7.849.250
|% -9,73
|
|THYAO
|268,50
|18.599.165.112
|% 5,40
|
|MIATK
|47,40
|5.232.196.712
|% -7,06
|
|EREGL
|41,10
|4.427.542.087
|% 3,79
|
|ASELS
|46,46
|3.569.004.907
|% 4,17
|
|TUPRS
|154,50
|3.552.718.627
|% 0,59
|
|IHLAS
|1,38
|284.759.267
|% 1,47
|
|ZOREN
|5,10
|1.040.160.881
|% 0,39
|
|EKGYO
|7,62
|1.453.996.341
|% -0,39
|
|SKBNK
|7,53
|1.278.968.565
|% 4,15
|
|ODAS
|11,86
|1.757.806.828
|% 5,42
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,7746
|28,7922
|% 0,18
|
|Euro
|31,4700
|31,4852
|% 0,06
|
|Sterlin
|35,9727
|36,1531
|% 0,42
|
|Frank
|32,4534
|32,6489
|% 0,37
|
|Riyal
|7,6504
|7,6888
|% 0,18
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,83
|23,86
|% 0,66
|
|Platin
|940,49
|941,85
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.084,23
|1.088,25
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,94
|81,94
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.000,19
|2.000,52
|% 0,66
|