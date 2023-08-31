***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM ENERJİ TARIM GIDA VE İNŞAAT YATIRIMLARI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
31.08.2023 20:28
***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM ENERJİ TARIM GIDA VE İNŞAAT YATIRIMLARI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 31.08.2023 tarihli ve 19492 sayılı yazısına istinaden Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190642
BIST
'
18:057.918
En Düşük
|Değişim
|: 0,14%
|| 10,80
|Açılış
|: 7.964
|
|Önceki Kapanış
|: 7.907
|
7.881
En Yüksek
8.006
18:0526,6230
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0669
|Açılış
|: 26,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 26,7000
|
26,8242
En Düşük
26,5701
18:0528,9498
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -0,2019
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,1000
|
29,4213
En Düşük
28,8778
18:051.661,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -4,68
|Açılış
|: 1.661,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.666,60
|
1.674,70
En Düşük
1.660,43
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OZGYO
|6,38
|31.203.601
|% 10,00
|
|ZEDUR
|79,20
|59.597.633
|% 10,00
|
|KRTEK
|29,04
|58.812.897
|% 10,00
|
|DIRIT
|8,47
|2.842.168
|% 10,00
|
|QNBFB
|113,30
|4.544.968
|% 10,00
|
|YONGA
|37,50
|4.192.076
|% -9,99
|
|KTLEV
|50,25
|448.640.107
|% -9,95
|
|UZERB
|173,70
|2.619.560
|% -9,95
|
|ISBIR
|96,00
|4.795.035
|% -8,05
|
|BRMEN
|4,28
|1.168.024
|% -7,76
|
|ASTOR
|144,00
|11.776.351.593
|% 5,73
|
|KOZAL
|28,46
|8.486.226.984
|% 6,67
|
|ISCTR
|21,06
|8.012.459.979
|% -4,96
|
|TUPRS
|141,10
|6.897.501.962
|% -0,77
|
|THYAO
|245,00
|6.120.742.001
|% -1,17
|
|ISCTR
|21,06
|8.012.459.979
|% -4,96
|
|EKGYO
|8,59
|3.008.882.183
|% 0,47
|
|KOZAL
|28,46
|8.486.226.984
|% 6,67
|
|YKBNK
|15,90
|3.941.684.602
|% -2,69
|
|PETKM
|20,44
|4.991.473.156
|% 2,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,6090
|26,6515
|% -0,14
|
|Euro
|28,8767
|29,0810
|% -0,24
|
|Sterlin
|33,6461
|33,8148
|% -0,57
|
|Frank
|30,0437
|30,2247
|% -0,68
|
|Riyal
|7,0802
|7,1157
|% -0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.941
|1.941
|-1,27
|
|Altın Gr.
|1.663
|1.664
|-2,83
|
|Cumhuriyet
|11.205
|11.374
|-104,00
|
|Tam
|10.932
|11.069
|-89,00
|
|Yarım
|5.483
|5.556
|-44,00
|
|Çeyrek
|2.733
|2.778
|-24,00
|
|Gümüş.Ons
|24,44
|24,46
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|20,94
|20,97
|-0,16
|
|B. Petrol
|86,69
|86,69
|1,45
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ICUGS
Yüzde 4.88 oranında artışla 9.45 lira fiyatla işlem gören hissede 454, 816 adet işlem
-
17:58OSTIM
Yüzde 9.99 oranında artışla 11.56 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 704, 228 adet işlem
-
17:57IPEKE
Yüzde 9.96 oranında artışla 48.78 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 410, 106 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -23, 04 kaybederek (% -0.27 ) 8, 462
-
17:56XU100
Endeks 7, 926 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 24 üstünde . İşlem hacmi 133, 280.00 milyon TL de