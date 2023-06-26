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***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM ENERJİ TARIM GIDA VE İNŞAAT YATIRIMLARI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler

26.06.2023 12:05
***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM ENERJİ TARIM GIDA VE İNŞAAT YATIRIMLARI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya D


***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM ENERJİ TARIM GIDA VE İNŞAAT YATIRIMLARI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )

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Türkçe
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.06.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Dava Açılma Tarihi
29.05.2023
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
-
Davanın Konusu
Genel kurul kararlarının iptali ve aynı zamanda tedbiren genel kurul kararlarının yürütülmesinin geri bırakılması
Karşı Taraf(lar)
Reşat Korkmaz
Davanın Tutarı
-
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
-
İlgili Mahkeme ve Dosya No
14. Asliye Ticaret Mahkemesi, 2023/371
Davanın Duruşma Tarihi
23.06.2023
Alınan Karar
İhtiyati Tedbir Talebinin REDDİ
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
26.10.2023
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
-
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Genel kurul kararlarının iptaline ilişkindir
Açıklamalar

Şirketimize karşı, 29.05.2023 tarihinde yapılan 2022 yılına ait Olağan Genel Toplantısında alınan kararlarının iptali ve aynı zamanda söz konusu kararların ihtiyati tedbir niteliğinde yürütülmesinin geri bırakılması talepleriyle, Ankara 14.Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2023/371 E. sayılı dosyası üzerinden açılan davada Mahkeme 23.06.2023 tarihli ara kararı ile, davacı tarafın ihtiyatî tedbir niteliğinde genel kurul kararlarının yürütülmesinin geri bırakılması talebinin reddine karar vermiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1162146


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