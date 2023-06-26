***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM ENERJİ TARIM GIDA VE İNŞAAT YATIRIMLARI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler









***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM ENERJİ TARIM GIDA VE İNŞAAT YATIRIMLARI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOrtaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin GelişmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16.06.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDava Açılma Tarihi29.05.2023Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ TarihiDavanın KonusuGenel kurul kararlarının iptali ve aynı zamanda tedbiren genel kurul kararlarının yürütülmesinin geri bırakılmasıKarşı Taraf(lar)Reşat KorkmazDavanın TutarıDava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)İlgili Mahkeme ve Dosya No14. Asliye Ticaret Mahkemesi, 2023/371Davanın Duruşma Tarihi23.06.2023Alınan Kararİhtiyati Tedbir Talebinin REDDİBir Sonraki Duruşma Tarihi26.10.2023Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık TutarıOrtaklığın Faaliyetlerine EtkisiGenel kurul kararlarının iptaline ilişkindirAçıklamalarŞirketimize karşı, 29.05.2023 tarihinde yapılan 2022 yılına ait Olağan Genel Toplantısında alınan kararlarının iptali ve aynı zamanda söz konusu kararların ihtiyati tedbir niteliğinde yürütülmesinin geri bırakılması talepleriyle, Ankara 14.Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2023/371 E. sayılı dosyası üzerinden açılan davada Mahkeme 23.06.2023 tarihli ara kararı ile, davacı tarafın ihtiyatî tedbir niteliğinde genel kurul kararlarının yürütülmesinin geri bırakılması talebinin reddine karar vermiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1162146BIST