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***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM ENERJİ TARIM GIDA VE İNŞAAT YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

15.06.2023 17:58
***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM ENERJİ TARIM GIDA VE İNŞAAT YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM ENERJİ TARIM GIDA VE İNŞAAT YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.04.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Şirketimizin 23/03/2023 tarihinde gerçekleştirilen ve tescil talebi Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından reddedilen 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin olarak, daha önce de bildirilmiş olduğu üzere Ankara 3.Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2023/256 E. sayılı dosyası üzerinden dava açılmıştır.
Söz konusu davanın ilk duruşması 15/06/2023 tarihinde yapılmış olup 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısının 29/05/2023 tarihinde tekrardan yapılarak, Genel Kurul Toplantısında alınan kararların Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 14/06/2023 tarihinde tescil edilip, yine 14/06/2023 ve 10852 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edildiğinden bahisle, dava konusuz kaldığından Mahkemece karar verilmesine yer olmadığına dair karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.  





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159085


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