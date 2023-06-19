***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM ENERJİ TARIM GIDA VE İNŞAAT YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.06.2023 14:34
***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM ENERJİ TARIM GIDA VE İNŞAAT YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 19.06.2023 tarihininde (bugün) yapmış olduğu toplantıda Sermaye Piyasalarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak Sn. Tolga GAZİOĞLU'nun ve Finansal Raporlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak Sn. Kerim SARGIN'ın görevlendirilmesi kararını almıştır.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159804
BIST
17:115.358
En Düşük
|Değişim
|: -2,15%
|| -117,92
|Açılış
|: 5.485
|
|Önceki Kapanış
|: 5.475
|
5.336
En Yüksek
5.485
17:1123,6094
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0049
|Açılış
|: 23,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 23,5200
|
23,6777
En Düşük
23,4115
17:1125,7829
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0559
|Açılış
|: 25,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 25,7300
|
25,9286
En Düşük
25,6764
17:111.480,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -5,47
|Açılış
|: 1.481,18
|
|Önceki Kapanış
|: 1.486,42
|
1.490,96
En Düşük
1.473,65
BIST En Aktif Hisseler17:11
|DOBUR
|41,58
|17.918.079
|% 10,00
|
|INGRM
|643,70
|11.512.760
|% 10,00
|
|AVHOL
|73,20
|52.278.368
|% 9,99
|
|FORTE
|17,73
|25.411.008
|% 9,99
|
|KONKA
|38,74
|94.870.555
|% 9,99
|
|VKFYO
|17,03
|3.644.062
|% -9,99
|
|IHAAS
|125,30
|55.215.812
|% -9,86
|
|ISBTR
|48.601,00
|1.135.419
|% -9,82
|
|ALFAS
|423,50
|966.946.702
|% -7,83
|
|OSMEN
|93,95
|50.444.246
|% -7,44
|
|THYAO
|176,10
|5.750.381.979
|% -2,55
|
|AKBNK
|18,99
|3.595.536.126
|% 0,53
|
|ASTOR
|55,90
|3.082.452.590
|% 3,52
|
|YKBNK
|12,57
|2.931.734.455
|% -1,80
|
|ISCTR
|13,28
|2.172.023.748
|% -1,04
|
|YKBNK
|12,57
|2.931.734.455
|% -1,80
|
|AKBNK
|18,99
|3.595.536.126
|% 0,53
|
|ISCTR
|13,28
|2.172.023.748
|% -1,04
|
|ODAS
|6,78
|886.790.836
|% 3,99
|
|ZOREN
|2,92
|376.084.613
|% -0,68
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6012
|23,6094
|% -0,02
|
|Euro
|25,7710
|25,7829
|% -0,22
|
|Sterlin
|30,1085
|30,2595
|% -0,24
|
|Frank
|26,2161
|26,3740
|% -0,39
|
|Riyal
|6,2778
|6,3093
|% -0,00
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.951
|1.951
|-6,53
|
|Altın Gr.
|1.481
|1.482
|-4,83
|
|Cumhuriyet
|9.713
|9.860
|-129,00
|
|Tam
|9.659
|9.917
|-122,41
|
|Yarım
|4.730
|4.824
|-60,00
|
|Çeyrek
|2.365
|2.412
|-30,00
|
|Gümüş.Ons
|23,94
|23,97
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|18,17
|18,20
|-0,18
|
|B. Petrol
|76,70
|76,70
|0,09
|
Seans Raporu
17:11
daha fazla
-
17:26RYSAS
Yüzde -5.85 oranında düşüşle 41.82 lira fiyatla işlem gören hissede 664, 384 adet işlem
-
17:25KRVGD
Yüzde -6.99 oranında düşüşle 17.02 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 414, 518 adet işlem
-
17:24KRGYO
Yüzde -7.06 oranında düşüşle 18.16 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 997, 923 adet işlem
-
17:23XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -100, 94 kaybederek (% -2.04 ) 4, 839
-
17:23
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOBUR, AVHOL, MACKO, PASEU, INGRM, YAPRK, KONKA, FORTE, BURCE, EMNIS