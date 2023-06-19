***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM ENERJİ TARIM GIDA VE İNŞAAT YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM ENERJİ TARIM GIDA VE İNŞAAT YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu 19.06.2023 tarihininde (bugün) yapmış olduğu toplantıda Sermaye Piyasalarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak Sn. Tolga GAZİOĞLU'nun ve Finansal Raporlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak Sn. Kerim SARGIN'ın görevlendirilmesi kararını almıştır.Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159804BIST