***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM ENERJİ TARIM GIDA VE İNŞAAT YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM ENERJİ TARIM GIDA VE İNŞAAT YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz'in, Okurcalar Köyü 1009. Sok. N 1 Karaburun Alanya/ANTALYA'da bulunan oteli için, 2022 Kasım ayında yapılan değerlemenin üzerinden geçen 9 aylık süre içinde ülkemizdeki, bilhassa gayrimenkul sektöründeki, yukarı yönlü seyreden enflasyonist konjonktürden ötürü, Kasım 2022 ayında sökonusu otelimizin değerlemesini yapan firma tarafından yeniden değerlemesinin yapılmasına karar verilmiştir.Kamuoyuna ve yatırımcılara saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1171086BIST