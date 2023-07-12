***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM ENERJİ TARIM GIDA VE İNŞAAT YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.07.2023 18:34
***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM ENERJİ TARIM GIDA VE İNŞAAT YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirketimiz'in, Okurcalar Köyü 1009. Sok. N 1 Karaburun Alanya/ANTALYA'da bulunan oteli için, 2022 Kasım ayında yapılan değerlemenin üzerinden geçen 9 aylık süre içinde ülkemizdeki, bilhassa gayrimenkul sektöründeki, yukarı yönlü seyreden enflasyonist konjonktürden ötürü, Kasım 2022 ayında sökonusu otelimizin değerlemesini yapan firma tarafından yeniden değerlemesinin yapılmasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna ve yatırımcılara saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1171086
BIST
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18:056.342
En Düşük
|Değişim
|: -0,33%
|| -20,88
|Açılış
|: 6.361
|
|Önceki Kapanış
|: 6.363
|
6.287
En Yüksek
6.411
18:0526,1529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0595
|Açılış
|: 26,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1800
|
26,2030
En Düşük
26,0480
18:0529,1200
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 0,3834
|Açılış
|: 29,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7500
|
29,1269
En Düşük
28,3967
18:051.646,21
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 23,88
|Açılış
|: 1.646,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.622,32
|
1.647,85
En Düşük
1.619,42
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GARFA
|43,12
|44.147.577
|% 10,00
|
|VKING
|46,42
|67.614.121
|% 10,00
|
|MSGYO
|8,48
|37.763.904
|% 9,99
|
|EUYO
|11,34
|8.898.360
|% 9,99
|
|AYCES
|242,30
|41.713.869
|% 9,99
|
|DIRIT
|7,20
|1.127.358
|% -10,00
|
|PRZMA
|30,46
|5.393.369
|% -9,99
|
|CANTE
|26,56
|1.201.550.750
|% -9,97
|
|AVHOL
|139,10
|43.765.476
|% -9,97
|
|IHAAS
|21,88
|273.283.350
|% -9,96
|
|YKBNK
|13,79
|7.939.888.882
|% 1,25
|
|ISCTR
|14,62
|7.576.877.604
|% 0,69
|
|THYAO
|210,90
|6.883.898.149
|% -2,04
|
|AKBNK
|23,10
|6.599.333.431
|% 5,58
|
|EKGYO
|8,40
|5.345.882.455
|% -0,12
|
|EKGYO
|8,40
|5.345.882.455
|% -0,12
|
|YKBNK
|13,79
|7.939.888.882
|% 1,25
|
|ISCTR
|14,62
|7.576.877.604
|% 0,69
|
|SKBNK
|2,97
|1.117.398.480
|% -0,34
|
|AKBNK
|23,10
|6.599.333.431
|% 5,58
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,1478
|26,1569
|% 0,24
|
|Euro
|29,0956
|29,1056
|% 1,28
|
|Sterlin
|33,8732
|34,0431
|% 0,63
|
|Frank
|30,0146
|30,1954
|% 1,50
|
|Riyal
|6,9496
|6,9844
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.957
|1.957
|24,95
|
|Altın Gr.
|1.647
|1.647
|24,53
|
|Cumhuriyet
|10.956
|11.122
|142,00
|
|Tam
|10.605
|10.824
|164,00
|
|Yarım
|5.302
|5.437
|82,00
|
|Çeyrek
|2.659
|2.718
|41,00
|
|Gümüş.Ons
|24,09
|24,11
|0,97
|
|Gümüş Gr.
|20,26
|20,29
|0,86
|
|B. Petrol
|79,86
|79,86
|0,46
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GEREL
Yüzde 5.05 oranında artışla 28.70 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 739, 716 adet işlem
-
17:58RAYSG
Yüzde 9.98 oranında artışla 33.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 736, 354 adet işlem
-
17:57BIGCH
Yüzde 5.81 oranında artışla 28.78 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 970, 455 adet işlem
-
17:56BRKSN
Yüzde 9.51 oranında artışla 19.70 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 200, 675 adet işlem
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 19, 43 artarak (% 0.34 ) 5, 731