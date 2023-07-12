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***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM ENERJİ TARIM GIDA VE İNŞAAT YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

12.07.2023 18:34
***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM ENERJİ TARIM GIDA VE İNŞAAT YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM ENERJİ TARIM GIDA VE İNŞAAT YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Şirketimiz'in, Okurcalar Köyü 1009. Sok. N 1 Karaburun Alanya/ANTALYA'da bulunan oteli için, 2022 Kasım ayında yapılan değerlemenin üzerinden geçen 9 aylık süre içinde ülkemizdeki, bilhassa gayrimenkul sektöründeki, yukarı yönlü seyreden enflasyonist konjonktürden ötürü, Kasım 2022 ayında sökonusu otelimizin değerlemesini yapan firma tarafından yeniden değerlemesinin yapılmasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna ve yatırımcılara saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1171086


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Çeyrek 2.659 2.718 41,00  
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Gümüş Gr. 20,26 20,29 0,86  
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