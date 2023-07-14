***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM ENERJİ TARIM GIDA VE İNŞAAT YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM ENERJİ TARIM GIDA VE İNŞAAT YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31.05.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin temsil ve ilzam yetkilileri olarak Sayın Murat TAŞYÜREK, Sayın Ali TAŞDEMİR ve Sayın Neriman ÖZTÜRK'ün belirlenmesi hakkındaki yönetim kurulu kararımız Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce 13 Temmuz 2023 tarihinde tescil edilmiş olup keyfiyet 13.07.2023 tarih ve 10870 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172002BIST