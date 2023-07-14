***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM ENERJİ TARIM GIDA VE İNŞAAT YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.07.2023 11:28
***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM ENERJİ TARIM GIDA VE İNŞAAT YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.05.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin temsil ve ilzam yetkilileri olarak Sayın Murat TAŞYÜREK, Sayın Ali TAŞDEMİR ve Sayın Neriman ÖZTÜRK'ün belirlenmesi hakkındaki yönetim kurulu kararımız Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce 13 Temmuz 2023 tarihinde tescil edilmiş olup keyfiyet 13.07.2023 tarih ve 10870 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172002
BIST
'
14:196.407
En Düşük
|Değişim
|: 0,61%
|| 38,65
|Açılış
|: 6.416
|
|Önceki Kapanış
|: 6.368
|
6.354
En Yüksek
6.435
14:1926,1900
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,1698
|Açılış
|: 26,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 26,2400
|
26,2067
En Düşük
25,9818
14:1929,4337
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,2053
|Açılış
|: 29,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3000
|
29,4692
En Düşük
29,0484
14:191.647,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 6,03
|Açılış
|: 1.647,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.641,66
|
1.649,63
En Düşük
1.636,81
BIST En Aktif Hisseler14:19
|EDIP
|12,98
|126.919.543
|% 10,00
|
|TGSAS
|26,62
|18.990.543
|% 10,00
|
|HATEK
|11,11
|37.640.299
|% 10,00
|
|BAYRK
|8,26
|149.159.041
|% 9,99
|
|MAALT
|538,50
|20.034.292
|% 9,99
|
|VANGD
|14,40
|17.246.117
|% -10,00
|
|IHAAS
|21,44
|69.584.861
|% -9,99
|
|PRZMA
|24,68
|3.423.930
|% -9,99
|
|AYCES
|239,90
|207.678.749
|% -9,98
|
|AVGYO
|8,64
|10.006.659
|% -9,91
|
|THYAO
|213,40
|5.586.886.213
|% 1,86
|
|ASELS
|70,15
|5.175.663.382
|% 3,16
|
|AKBNK
|24,50
|2.711.237.393
|% 0,25
|
|ASTOR
|83,00
|2.389.723.811
|% -0,30
|
|ISCTR
|14,60
|2.324.428.936
|% -1,08
|
|ISCTR
|14,60
|2.324.428.936
|% -1,08
|
|YKBNK
|13,94
|2.180.043.998
|% -2,31
|
|EKGYO
|8,31
|1.121.142.404
|% -0,12
|
|SKBNK
|2,85
|350.724.550
|% -2,40
|
|AKBNK
|24,50
|2.711.237.393
|% 0,25
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,1845
|26,1900
|% 0,65
|
|Euro
|29,4222
|29,4337
|% 0,70
|
|Sterlin
|34,2506
|34,4224
|% 0,42
|
|Frank
|30,3731
|30,5561
|% 0,57
|
|Riyal
|6,9638
|6,9987
|% 0,63
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.959
|1.959
|-1,59
|
|Altın Gr.
|1.648
|1.648
|6,25
|
|Cumhuriyet
|10.960
|11.125
|-20,00
|
|Tam
|10.607
|10.798
|15,00
|
|Yarım
|5.303
|5.423
|6,00
|
|Çeyrek
|2.660
|2.712
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|24,78
|24,82
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|20,87
|20,89
|0,05
|
|B. Petrol
|81,20
|81,20
|-0,16
|
Seans Raporu
14:19
daha fazla
-
14:33OSTIM
Yüzde 7.82 oranında artışla 7.86 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 242, 253 adet işlem
-
14:32XU100
Endeks 6, 410 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 65 üstünde . İşlem hacmi 58, 519.00 milyon TL de
-
14:32PASEU
Yüzde 4.52 oranında artışla 39.28 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 090, 089 adet işlem
-
14:31ULUUN
Yüzde 4.06 oranında artışla 30.76 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 302, 541 adet işlem
-
14:30BERA
Yüzde 5.86 oranında artışla 14.09 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 692, 292 adet işlem