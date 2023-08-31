***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM ENERJİ TARIM GIDA VE İNŞAAT YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.08.2023 13:56
***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM ENERJİ TARIM GIDA VE İNŞAAT YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri Sayın Cüneyt ULAŞ, Sayın Bülent Berkay ULAŞ ve Sayın Bülent Can ULAŞ 25/08/2023 tarihi itibarı ile yönetim kurulu üyeliklerinden istifa etmişlerdir. Önümüzdeki ilk Yönetim Kurulu toplantısında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu m. 363 hükmü uyarınca, yapılacak olan ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak ve yapılacak ilk genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulmak üzere, yeni yönetim kurulu üyeleri seçilecek ve keyfiyet kamuya açıklanacaktır.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımızla arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190472
BIST
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15:237.944
En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler15:22
|KENT
|469,80
|12.086.596
|% 10,00
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|QNBFB
|113,30
|3.924.764
|% 10,00
|
|RNPOL
|26,18
|32.394.470
|% 10,00
|
|ADEL
|664,50
|128.118.839
|% 10,00
|
|ZEDUR
|79,20
|57.389.854
|% 10,00
|
|YONGA
|37,50
|2.170.676
|% -9,99
|
|EMNIS
|58,65
|3.984.814
|% -9,98
|
|KTLEV
|50,25
|440.870.402
|% -9,95
|
|BRMEN
|4,27
|673.787
|% -7,97
|
|EPLAS
|8,94
|65.328.097
|% -3,66
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|ASTOR
|145,80
|7.794.636.880
|% 7,05
|
|KOZAL
|29,08
|6.028.121.440
|% 9,00
|
|ISCTR
|21,74
|5.582.213.692
|% -1,90
|
|TUPRS
|142,00
|4.552.463.790
|% -0,14
|
|GUBRF
|352,20
|4.110.521.855
|% 2,26
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|ISCTR
|21,74
|5.582.213.692
|% -1,90
|
|EKGYO
|8,72
|2.129.242.423
|% 1,99
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|KOZAL
|29,08
|6.028.121.440
|% 9,00
|
|PETKM
|20,90
|3.486.595.233
|% 5,03
|
|ZOREN
|4,81
|699.593.206
|% 2,56
|
|15:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,6576
|26,6691
|% -0,08
|
|Euro
|29,0486
|29,0767
|% -0,26
|
|Sterlin
|33,7311
|33,9003
|% -0,32
|
|Frank
|30,1179
|30,2993
|% -0,44
|
|Riyal
|7,0881
|7,1237
|% -0,05
|
|15:22
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.945
|1.946
|2,98
|
|Altın Gr.
|1.669
|1.669
|2,63
|
|Cumhuriyet
|11.196
|11.365
|-113,00
|
|Tam
|10.984
|11.080
|-78,00
|
|Yarım
|5.509
|5.561
|-39,00
|
|Çeyrek
|2.746
|2.781
|-21,00
|
|Gümüş.Ons
|24,55
|24,58
|-0,05
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|Gümüş Gr.
|21,09
|21,12
|-0,01
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|B. Petrol
|85,88
|85,88
|0,64
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Seans Raporu
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15:37ARSAN
Yüzde 7.53 oranında artışla 12.85 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 174, 228 adet işlem
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15:36XU100
Endeks 7, 953 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 57 üstünde . İşlem hacmi 97, 336.00 milyon TL de
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15:35ACSEL
Yüzde 9.96 oranında artışla 99.35 lira fiyatla işlem gören hissede 472, 202 adet işlem
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15:34CIMSA
Yüzde 9.96 oranında artışla 214.10 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 746, 130 adet işlem
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15:32GEDZA
Yüzde 9.93 oranında artışla 50.35 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 055, 221 adet işlem