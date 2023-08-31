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***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM ENERJİ TARIM GIDA VE İNŞAAT YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

31.08.2023 13:56
***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM ENERJİ TARIM GIDA VE İNŞAAT YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM ENERJİ TARIM GIDA VE İNŞAAT YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri Sayın Cüneyt ULAŞ, Sayın Bülent Berkay ULAŞ ve Sayın Bülent Can ULAŞ 25/08/2023 tarihi itibarı ile yönetim kurulu üyeliklerinden istifa etmişlerdir. Önümüzdeki ilk Yönetim Kurulu toplantısında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu m. 363 hükmü uyarınca, yapılacak olan ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak ve yapılacak ilk genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulmak  üzere, yeni yönetim kurulu üyeleri seçilecek ve keyfiyet kamuya açıklanacaktır.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımızla arz ederiz.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190472


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