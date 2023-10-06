***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM ENERJİ TARIM GIDA VE İNŞAAT YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.10.2023 18:23
***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM ENERJİ TARIM GIDA VE İNŞAAT YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Cüneyt ULAŞ'ın istifası nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine Sn.Ersin GÖKTAŞ'ın, Sn.Mustafa DURSUN'un istifası nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine ise Sn.Bayram AKAR'ın atanmalarına karar verilmiştir. İlgili kararlar Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce sırasıyla 29.09.2023 ve 02.10.2023 tarihlerinde tescil ve 29.09.2023 tarih ve 10925 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile 02.10.2023 tarih ve 10926 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Sözkonusu değişiklik kararları yapılacak olan ilk genel kurulda ortakların onayına sunulacaktır.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1201283
BIST
'
18:008.465
En Düşük
|Değişim
|: -0,27%
|| -23,05
|Açılış
|: 8.410
|
|Önceki Kapanış
|: 8.488
|
8.398
En Yüksek
8.517
18:0027,6115
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0589
|Açılış
|: 27,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,5800
|
27,7841
En Düşük
27,4547
18:0029,2428
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0593
|Açılış
|: 29,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0000
|
29,3034
En Düşük
28,9549
18:001.625,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 13,35
|Açılış
|: 1.625,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.612,46
|
1.629,74
En Düşük
1.607,55
BIST En Aktif Hisseler18:00
|ISKUR
|4.620.000,00
|4.620.000
|% 10,00
|
|GEREL
|29,92
|276.793.479
|% 10,00
|
|BFREN
|9.867,60
|1.198.930.058
|% 10,00
|
|GIPTA
|42,68
|1.085.265.272
|% 10,00
|
|TETMT
|2.451,70
|31.726.647
|% 10,00
|
|AKFYE
|18,03
|1.721.240.933
|% -9,17
|
|BALAT
|30,46
|6.239.092
|% -7,64
|
|ATATP
|66,40
|57.281.761
|% -7,13
|
|DIRIT
|8,89
|788.303
|% -5,93
|
|UMPAS
|7,81
|1.725.966
|% -5,68
|
|THYAO
|238,40
|7.375.272.445
|% -1,28
|
|EKGYO
|8,64
|6.910.416.050
|% 5,11
|
|PETKM
|23,10
|6.005.515.143
|% -1,70
|
|EREGL
|44,94
|5.873.582.673
|% 1,54
|
|YKBNK
|19,03
|5.380.928.283
|% 0,16
|
|EKGYO
|8,64
|6.910.416.050
|% 5,11
|
|ZOREN
|6,83
|2.765.074.258
|% -2,15
|
|SKBNK
|6,93
|2.331.979.114
|% -0,57
|
|YKBNK
|19,03
|5.380.928.283
|% 0,16
|
|IHLAS
|1,38
|355.335.317
|% 6,15
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,6014
|27,6109
|% 0,21
|
|Euro
|29,2317
|29,2583
|% 0,26
|
|Sterlin
|33,6973
|33,8663
|% 0,62
|
|Frank
|30,2309
|30,4130
|% 0,52
|
|Riyal
|7,3370
|7,3738
|% 0,18
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.832
|1.832
|11,63
|
|Altın Gr.
|1.625
|1.626
|13,12
|
|Cumhuriyet
|11.174
|11.344
|55,00
|
|Tam
|11.001
|11.114
|107,00
|
|Yarım
|5.517
|5.574
|54,00
|
|Çeyrek
|2.750
|2.787
|27,00
|
|Gümüş.Ons
|21,55
|21,58
|0,59
|
|Gümüş Gr.
|19,12
|19,17
|0,58
|
|B. Petrol
|84,69
|84,69
|0,62
|
Seans Raporu
18:00
daha fazla
-
17:59EGGUB
Yüzde -3.66 oranında düşüşle 152.70 lira fiyatla işlem gören hissede 481, 909 adet işlem
-
17:58ONCSM
Yüzde -4.37 oranında düşüşle 205.50 lira fiyatla işlem gören hissede 331, 653 adet işlem
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 98 kaybederek (% -0.13 ) 7, 389
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MRSHL, BRSAN, BUCIM, ISYAT, TARKM, DMRGD, BANVT, TETMT, GEREL, MIPAZ
-
17:57
BSOKE, TARKM, ISBTR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında