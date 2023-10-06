***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM ENERJİ TARIM GIDA VE İNŞAAT YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM ENERJİ TARIM GIDA VE İNŞAAT YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Cüneyt ULAŞ'ın istifası nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine Sn.Ersin GÖKTAŞ'ın, Sn.Mustafa DURSUN'un istifası nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine ise Sn.Bayram AKAR'ın atanmalarına karar verilmiştir. İlgili kararlar Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce sırasıyla 29.09.2023 ve 02.10.2023 tarihlerinde tescil ve 29.09.2023 tarih ve 10925 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile 02.10.2023 tarih ve 10926 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Sözkonusu değişiklik kararları yapılacak olan ilk genel kurulda ortakların onayına sunulacaktır.Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1201283BIST