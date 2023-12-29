***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM ENERJİ TARIM GIDA VE İNŞAAT YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM ENERJİ TARIM GIDA VE İNŞAAT YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Evet (Yes)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz 10.10.2023 tarih 2023/40 sayılı yönetim kurulu toplantısında yeniden yapılanma planları çerçevesinde atık yönetimi teknolojileri alanında yatırım yapmak amacıyla Türkiye sınırları içerisinde mukim bir şirket ile ortaklık görüşmelerine başlanılmış olup ön mutabakata varmıştır. Bu bağlamda tarafları henüz bağlayıcı olmayan görüşmelere başlanmış olması ve işlemlerin belirsizlik taşımasından dolayı kamuya açıklama yapılması hem yatırımcıları yanıltabilecek hem de şirketimizin faaliyetlerini rekabet açısından olumsuz etkileyebileceği düşüncesiyle içsel bilgi niteliğindeki işlem ile ilgili açıklamanın ertelenmesine, gizlilik kararı alınmasına karar verilmişti.Bugün geldiğimiz noktada bilindiği üzere şirketimizin 30.11.2023 tarihinde tahsisli sermaye artırımı talebiyle SPK'na yaptığı başvuruda mevcut hissedarların rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak, nakden, tamamen ve her türlü muvazaadan ari olmak üzere toplam satış hasılatı 217.000.000 -TL olacak şekilde, Sermaye Piyasası Kurulu VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 13. Maddesinin 5. fıkrası ve Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde Bilal NAZ' a tahsisli olacak şekilde sermaye artırımı kararına istinaden SPK ‘nun talep etmiş olduğu Fon Kullanım Raporunda elde edilen fonun nerede kullanılacağı ile ilgili yönetim kurulu kararına bağlanması gereken raporun KAP'da ilan edilmesinden ötürü gizlilik kararının bir hükmü kalmamış olup kamuoyuna açıklama yapılması gereği hasıl olmuştur.Sermaye piyasası kurulu başvurumuzun sonuçlanması ve tarafları baglayıcı sözleşme yapılması akabinde tekrar açıklama yapılacaktır.Yatırımcılarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230828BIST