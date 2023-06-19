***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM ENERJİ TARIM GIDA VE İNŞAAT YATIRIMLARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
19.06.2023 16:51
***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM ENERJİ TARIM GIDA VE İNŞAAT YATIRIMLARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
Şirketin Faaliyet Konusu S¸irketin amac¸ ve konusu bas¸lıca turizm, enerji, tarım, gıda ve ins¸aat alanlarında faaliyet go¨stermektir.
Bağımsız denetim şirketi Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'dir.
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MURAT TAŞYÜREK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 29.05.2023 İcrada Görevli Evet C Bağımsız Üye Değil Evet
ALİ TAŞDEMİR Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 29.05.2023 İcrada Görevli Hayır C Bağımsız Üye Değil Evet
NERİMAN ÖZTÜRK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 29.05.2023 İcrada Görevli Hayır C Bağımsız Üye Değil Evet Kurumsal Yönetim Komitesi - Üye
CÜNEYT ULAŞ Erkek 08.03.2022 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı Hayır 8.04 A, C Bağımsız Üye Değil Evet Riskin Erken Saptanması Komitesi - Üye
BÜLENT BERKAY ULAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 29.05.2023 İcrada Görevli Değil Hayır 1.06 A,C Bağımsız Üye Değil Evet
BÜLENT CAN ULAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bilgisayar Mühendisi 29.05.2023 İcrada Görevli Değil Hayır 1.18 A, C Bağımsız Üye Değil Evet
MUSTAFA DURSUN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 29.05.2023 İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154808 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi - Başkan Riskin Erken Saptanması - Başkan
REMZİ ERİM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 29.05.2023 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154807 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi - Üye Kurumsal Yönetim Komitesi - Başkan
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MURAT TAŞYÜREK Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını
ALİ TAŞDEMİR Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını
NERİMAN ÖZTÜRK Yönetim Kurulu Üyesi Diğer
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159931
BIST