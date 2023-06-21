***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM ENERJİ TARIM GIDA VE İNŞAAT YATIRIMLARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
21.06.2023 15:20
***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM ENERJİ TARIM GIDA VE İNŞAAT YATIRIMLARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Cüneyt ULAŞ 2041875 TRY 8,04
Tevfik Meftun ULAŞ 359600 TRY 1,42
Tevfik Mutlu ULAŞ 175000 TRY 0,69
Yılmaz Bartu ULAŞ 504000 TRY 1,99
Batuhan ULAŞ 300000 TRY 1,18
DİĞER 22001700 TRY 86,68
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1160842
BIST
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16:465.235
En Düşük
|Değişim
|: -0,32%
|| -16,92
|Açılış
|: 5.281
|
|Önceki Kapanış
|: 5.252
|
5.223
En Yüksek
5.329
16:4623,5478
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0123
|Açılış
|: 23,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 23,2700
|
23,6359
En Düşük
23,5198
16:4625,7296
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0053
|Açılış
|: 25,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 25,4000
|
25,8003
En Düşük
25,4332
16:461.459,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -7,18
|Açılış
|: 1.459,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.466,78
|
1.472,62
En Düşük
1.453,51
BIST En Aktif Hisseler16:46
|POLTK
|2.772,00
|33.455.934
|% 10,00
|
|AVHOL
|88,55
|111.731.943
|% 10,00
|
|DGGYO
|24,86
|16.401.223
|% 10,00
|
|BIGCH
|22,46
|168.394.315
|% 9,99
|
|MACKO
|83,15
|79.845.707
|% 9,99
|
|ATSYH
|63,90
|1.453.469
|% -10,00
|
|EMNIS
|49,64
|5.826.579
|% -9,99
|
|BMSTL
|54,30
|38.163.180
|% -9,95
|
|KAPLM
|87,40
|79.231.812
|% -9,94
|
|IHAAS
|102,20
|59.914.840
|% -9,24
|
|THYAO
|170,30
|4.659.594.532
|% -0,64
|
|YKBNK
|12,55
|2.616.102.963
|% 0,88
|
|AKBNK
|19,27
|2.473.003.589
|% 1,21
|
|KCHOL
|95,35
|1.777.712.591
|% -0,68
|
|ASELS
|49,28
|1.709.953.939
|% 1,65
|
|YKBNK
|12,55
|2.616.102.963
|% 0,88
|
|AKBNK
|19,27
|2.473.003.589
|% 1,21
|
|ISCTR
|13,33
|1.653.834.377
|% 0,53
|
|EKGYO
|6,52
|691.860.017
|% -1,95
|
|KOZAL
|20,36
|1.585.810.919
|% 0,00
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,5431
|23,5478
|% -0,05
|
|Euro
|25,7225
|25,7296
|% 0,02
|
|Sterlin
|29,8380
|29,9877
|% -0,47
|
|Frank
|26,0881
|26,2452
|% -0,19
|
|Riyal
|6,2601
|6,2915
|% -0,03
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.926
|-10,80
|
|Altın Gr.
|1.460
|1.461
|-6,04
|
|Cumhuriyet
|9.565
|9.705
|-65,00
|
|Tam
|9.518
|9.760
|-59,50
|
|Yarım
|4.623
|4.748
|-51,00
|
|Çeyrek
|2.319
|2.374
|-25,00
|
|Gümüş.Ons
|22,62
|22,65
|-0,52
|
|Gümüş Gr.
|17,25
|17,28
|-0,28
|
|B. Petrol
|76,08
|76,08
|0,18
|
Seans Raporu
16:46
daha fazla
-
17:01MNDRS
Yüzde -4.78 oranında düşüşle 7.17 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 091, 499 adet işlem
-
17:00XU100
Endeks 5, 228 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 45 altında . İşlem hacmi 45, 245.00 milyon TL de
-
16:59MARKA
Yüzde -4.35 oranında düşüşle 8.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 409, 718 adet işlem
-
16:58BIZIM
Yüzde -3.46 oranında düşüşle 24.54 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 126, 337 adet işlem
-
16:57SUWEN
Yüzde -3.85 oranında düşüşle 52.50 lira fiyatla işlem gören hissede 209, 003 adet işlem