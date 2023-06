***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM ENERJİ TARIM GIDA VE İNŞAAT YATIRIMLARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM ENERJİ TARIM GIDA VE İNŞAAT YATIRIMLARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Cüneyt ULAŞ 2041875 TRY 8,04Tevfik Meftun ULAŞ 359600 TRY 1,42Tevfik Mutlu ULAŞ 175000 TRY 0,69Yılmaz Bartu ULAŞ 504000 TRY 1,99Batuhan ULAŞ 300000 TRY 1,18DİĞER 22001700 TRY 86,68http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1160842BIST