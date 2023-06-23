***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM ENERJİ TARIM GIDA VE İNŞAAT YATIRIMLARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
23.06.2023 13:11
***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM ENERJİ TARIM GIDA VE İNŞAAT YATIRIMLARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Cüneyt ULAŞ 1859828 TRY 7,33
Tevfik Meftun ULAŞ 359600 TRY 1,42
Tevfik Mutlu ULAŞ 175000 TRY 0,69
Yılmaz Bartu ULAŞ 504000 TRY 1,99
Batuhan ULAŞ 300000 TRY 1,18
DİĞER 22183747 TRY 87,39
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161770
BIST
'
14:125.555
En Düşük
|Değişim
|: 2,33%
|| 126,68
|Açılış
|: 5.510
|
|Önceki Kapanış
|: 5.428
|
5.510
En Yüksek
5.588
14:1225,4713
En Yüksek
|Değişim
|: 2,40%
|| 0,5965
|Açılış
|: 25,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 24,2500
|
26,0864
En Düşük
24,8064
14:1227,7251
En Yüksek
|Değişim
|: 1,88%
|| 0,5122
|Açılış
|: 27,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 26,6000
|
28,1685
En Düşük
26,9298
14:121.579,16
En Yüksek
|Değişim
|: 3,14%
|| 48,14
|Açılış
|: 1.579,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.531,02
|
1.608,64
En Düşük
1.526,26
BIST En Aktif Hisseler14:10
|DERIM
|10,34
|15.322.351
|% 10,00
|
|GRSEL
|19,63
|31.850.962
|% 9,97
|
|OTTO
|158,10
|10.146.068
|% 9,94
|
|DIRIT
|6,98
|861.781
|% 9,92
|
|UZERB
|279,10
|2.825.532
|% 9,37
|
|POLTK
|2.744,30
|52.158.826
|% -10,00
|
|AVHOL
|83,70
|78.863.563
|% -10,00
|
|BMSTL
|44,06
|332.945.230
|% -9,86
|
|ATSYH
|57,85
|1.737.036
|% -9,68
|
|BURVA
|60,00
|26.966.949
|% -9,30
|
|THYAO
|184,90
|5.353.786.985
|% 2,55
|
|AKBNK
|19,71
|3.265.080.208
|% 2,71
|
|YKBNK
|12,86
|3.117.688.719
|% 3,63
|
|ISCTR
|13,60
|2.073.408.184
|% 2,72
|
|SISE
|43,88
|1.701.823.525
|% 1,62
|
|YKBNK
|12,86
|3.117.688.719
|% 3,63
|
|AKBNK
|19,71
|3.265.080.208
|% 2,71
|
|ISCTR
|13,60
|2.073.408.184
|% 2,72
|
|EKGYO
|7,21
|1.071.336.275
|% 5,10
|
|ZOREN
|2,97
|408.323.706
|% 5,32
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,4913
|25,5176
|% 2,58
|
|Euro
|27,7101
|27,7383
|% 1,93
|
|Sterlin
|32,4399
|32,6026
|% 2,60
|
|Frank
|28,3331
|28,5038
|% 2,34
|
|Riyal
|6,8016
|6,8357
|% 2,85
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.919
|5,43
|
|Altın Gr.
|1.578
|1.578
|47,25
|
|Cumhuriyet
|10.324
|10.480
|393,00
|
|Tam
|10.375
|10.672
|515,00
|
|Yarım
|5.031
|5.198
|171,00
|
|Çeyrek
|2.523
|2.599
|85,00
|
|Gümüş.Ons
|22,36
|22,39
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|18,38
|18,40
|0,58
|
|B. Petrol
|73,09
|73,09
|-1,05
|
Seans Raporu
14:10
daha fazla
-
14:24GRTRK
Yüzde 5.48 oranında artışla 20.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 381, 139 adet işlem
-
14:23DIRIT
Yüzde 9.92 oranında artışla 6.98 lira fiyatla işlem gören hissede 125, 629 adet işlem
-
14:22XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 135, 72 artarak (% 2.24 ) 6, 197
-
14:22XU100
Endeks 5, 548 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 21 üstünde . İşlem hacmi 46, 495.00 milyon TL de
-
14:22ITTFH
Yüzde 5.57 oranında artışla 4.17 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 507, 417 adet işlem