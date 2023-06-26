Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM ENERJİ TARIM GIDA VE İNŞAAT YATIRIMLARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

26.06.2023 19:14
***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM ENERJİ TARIM GIDA VE İNŞAAT YATIRIMLARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM ENERJİ TARIM GIDA VE İNŞAAT YATIRIMLARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Cüneyt ULAŞ 1859828 TRY 7,33
Tevfik Meftun ULAŞ 177676 TRY 0,70
Tevfik Mutlu ULAŞ 175000 TRY 0,69
Yılmaz Bartu ULAŞ 504000 TRY 1,99
Batuhan ULAŞ 300000 TRY 1,18
DİĞER 22365671 TRY 88,11




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1162464


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:055.733
Değişim :  2,69% |  150,11
Açılış :  5.644  
Önceki Kapanış :  5.583  
En Düşük
5.632 En Yüksek
5.750
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MARKA 9,68 26.008.263 % 10,00  
KONKA 45,76 164.035.610 % 10,00  
GARFA 38,28 13.979.630 % 10,00  
BRYAT 1.248,50 324.204.388 % 10,00  
MERIT 40,92 35.191.181 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 25,9133 25,9217 % 2,74  
Euro 28,1851 28,3654 % 3,40  
Sterlin 32,8819 33,0468 % 2,82  
Frank 28,8458 29,0195 % 2,90  
Riyal 6,8901 6,9247 % 2,72  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.925 1.925 3,71  
Altın Gr. 1.602 1.602 42,51  
Cumhuriyet 10.687 10.849 337,00  
Tam 10.626 10.913 346,23  
Yarım 5.128 5.313 286,00  
Çeyrek 2.572 2.657 143,00  
Gümüş.Ons 22,82 22,84 0,39  
Gümüş Gr. 19,00 19,02 0,81  
B. Petrol 74,75 74,75 0,74  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru