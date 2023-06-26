***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM ENERJİ TARIM GIDA VE İNŞAAT YATIRIMLARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
26.06.2023 19:14
***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM ENERJİ TARIM GIDA VE İNŞAAT YATIRIMLARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Cüneyt ULAŞ 1859828 TRY 7,33
Tevfik Meftun ULAŞ 177676 TRY 0,70
Tevfik Mutlu ULAŞ 175000 TRY 0,69
Yılmaz Bartu ULAŞ 504000 TRY 1,99
Batuhan ULAŞ 300000 TRY 1,18
DİĞER 22365671 TRY 88,11
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1162464
BIST
'
18:055.733
En Düşük
|Değişim
|: 2,69%
|| 150,11
|Açılış
|: 5.644
|
|Önceki Kapanış
|: 5.583
|
5.632
En Yüksek
5.750
18:0525,9335
En Yüksek
|Değişim
|: 2,79%
|| 0,7030
|Açılış
|: 25,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 25,2000
|
26,0483
En Düşük
25,2490
18:0528,3294
En Yüksek
|Değişim
|: 3,26%
|| 0,8957
|Açılış
|: 28,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,4500
|
28,3922
En Düşük
27,5490
18:051.603,61
En Yüksek
|Değişim
|: 2,83%
|| 44,08
|Açılış
|: 1.603,61
|
|Önceki Kapanış
|: 1.559,53
|
1.617,94
En Düşük
1.560,67
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MARKA
|9,68
|26.008.263
|% 10,00
|
|KONKA
|45,76
|164.035.610
|% 10,00
|
|GARFA
|38,28
|13.979.630
|% 10,00
|
|BRYAT
|1.248,50
|324.204.388
|% 10,00
|
|MERIT
|40,92
|35.191.181
|% 10,00
|
|ATSYH
|55,95
|3.220.027
|% -8,28
|
|DIRIT
|6,53
|542.954
|% -6,45
|
|BURVA
|64,25
|35.035.999
|% -5,38
|
|POLTK
|2.609,90
|55.955.490
|% -4,90
|
|BURCE
|162,20
|32.425.696
|% -3,28
|
|THYAO
|191,00
|8.934.954.564
|% 3,41
|
|KOZAL
|25,06
|3.747.422.777
|% 7,19
|
|YKBNK
|13,13
|3.618.928.058
|% 2,26
|
|AKBNK
|20,42
|3.466.551.163
|% 3,18
|
|ASTOR
|60,45
|3.453.542.249
|% 8,14
|
|YKBNK
|13,13
|3.618.928.058
|% 2,26
|
|EKGYO
|7,45
|1.302.022.693
|% 2,34
|
|AKBNK
|20,42
|3.466.551.163
|% 3,18
|
|ZOREN
|3,23
|517.483.327
|% 6,60
|
|KOZAL
|25,06
|3.747.422.777
|% 7,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,9133
|25,9217
|% 2,74
|
|Euro
|28,1851
|28,3654
|% 3,40
|
|Sterlin
|32,8819
|33,0468
|% 2,82
|
|Frank
|28,8458
|29,0195
|% 2,90
|
|Riyal
|6,8901
|6,9247
|% 2,72
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.925
|3,71
|
|Altın Gr.
|1.602
|1.602
|42,51
|
|Cumhuriyet
|10.687
|10.849
|337,00
|
|Tam
|10.626
|10.913
|346,23
|
|Yarım
|5.128
|5.313
|286,00
|
|Çeyrek
|2.572
|2.657
|143,00
|
|Gümüş.Ons
|22,82
|22,84
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|19,00
|19,02
|0,81
|
|B. Petrol
|74,75
|74,75
|0,74
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ACSEL
Yüzde 9.99 oranında artışla 71.55 lira fiyatla işlem gören hissede 504, 963 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, TOASO, ARCLK
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 136, 39 artarak (% 2.71 ) 5, 169
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MERIT, BRISA, YAPRK, OTTO, IMASM, MTRYO, MAKTK, OYLUM, LUKSK, GARFA
-
17:58
AYCES, BRYAT, ACSEL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında