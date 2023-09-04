***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM ENERJİ TARIM GIDA VE İNŞAAT YATIRIMLARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
04.09.2023 17:21
***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM ENERJİ TARIM GIDA VE İNŞAAT YATIRIMLARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MURAT TAŞYÜREK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 29.05.2023 İcrada Görevli Evet C Bağımsız Üye Değil Evet
ALİ TAŞDEMİR Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 29.05.2023 İcrada Görevli Hayır C Bağımsız Üye Değil Evet
NERİMAN ÖZTÜRK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 29.05.2023 İcrada Görevli Hayır C Bağımsız Üye Değil Evet Kurumsal Yönetim Komitesi - Üye Riskin Erken Saptanması Komitesi - Üye
MUSTAFA DURSUN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 29.05.2023 İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154808 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi - Başkan Riskin Erken Saptanması - Başkan
REMZİ ERİM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 29.05.2023 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154807 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi - Üye Kurumsal Yönetim Komitesi - Başkan
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1191398
BIST
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18:058.141
En Düşük
|Değişim
|: 1,06%
|| 85,21
|Açılış
|: 8.141
|
|Önceki Kapanış
|: 8.056
|
8.126
En Yüksek
8.239
18:0526,7715
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0798
|Açılış
|: 26,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 26,7400
|
26,7867
En Düşük
26,5050
18:0528,9191
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,1134
|Açılış
|: 28,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8000
|
28,9578
En Düşük
28,2072
18:051.668,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 3,24
|Açılış
|: 1.668,24
|
|Önceki Kapanış
|: 1.665,01
|
1.674,44
En Düşük
1.653,59
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KZGYO
|30,36
|4.928.703
|% 10,00
|
|AGHOL
|236,50
|584.850.011
|% 10,00
|
|CWENE
|382,80
|1.524.806.530
|% 10,00
|
|OFSYM
|93,50
|175.967.186
|% 10,00
|
|ANELE
|9,02
|125.960.782
|% 10,00
|
|KENT
|459,00
|2.888.610
|% -10,00
|
|KTLEV
|40,74
|2.315.956.854
|% -9,95
|
|DIRIT
|7,60
|2.205.706
|% -9,20
|
|MARKA
|10,91
|4.107.385
|% -8,16
|
|EUYO
|12,91
|5.205.012
|% -7,79
|
|THYAO
|252,70
|9.649.162.672
|% -0,51
|
|ASTOR
|144,90
|8.710.519.949
|% 2,19
|
|TUPRS
|144,90
|8.494.600.960
|% 1,54
|
|ISCTR
|22,36
|8.455.006.679
|% 4,68
|
|KOZAL
|30,72
|7.613.395.851
|% 6,96
|
|ISCTR
|22,36
|8.455.006.679
|% 4,68
|
|YKBNK
|16,71
|5.347.962.836
|% 3,79
|
|EKGYO
|8,80
|2.801.728.826
|% -0,45
|
|ZOREN
|4,85
|1.400.554.238
|% 0,41
|
|KOZAL
|30,72
|7.613.395.851
|% 6,96
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,7674
|26,7731
|% 0,30
|
|Euro
|28,8889
|28,8961
|% 0,31
|
|Sterlin
|33,6898
|33,8587
|% 0,57
|
|Frank
|30,1415
|30,3231
|% 0,42
|
|Riyal
|7,1165
|7,1522
|% 0,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.938
|1.939
|-1,59
|
|Altın Gr.
|1.668
|1.668
|3,39
|
|Cumhuriyet
|11.264
|11.434
|2,00
|
|Tam
|11.022
|11.128
|34,00
|
|Yarım
|5.528
|5.585
|17,00
|
|Çeyrek
|2.756
|2.793
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,98
|24,01
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|20,64
|20,67
|-0,10
|
|B. Petrol
|88,94
|88,94
|0,39
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59DOKTA
Yüzde 8.05 oranında artışla 88.60 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 198, 086 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 91, 96 artarak (% 1.08 ) 8, 646
-
17:58XU100
Endeks 8, 154 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 22 üstünde . İşlem hacmi 156, 828.00 milyon TL de
-
17:57IZENR
Yüzde 9.93 oranında artışla 65.30 lira fiyatla işlem gören hissede 87, 268, 567 adet işlem
-
17:56CWENE
Yüzde 6.24 oranında artışla 369.70 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 416, 560 adet işlem