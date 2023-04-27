***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim









***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin İşlem hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırAyrılma Hakkı Kullanımını Doğuran Önemli Nitelikte İşlem Esas Sözleşme TadiliÖnemli Nitelikte İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.12.2022Önemli Nitelikte İşlemin Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 29.05.2023Ayrılma Hakkının Kullanımına Aracılık Eden Aracı Kurum PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı BilgileriPay Grup Bilgileri Ayrılma Hakkı Kullanım FiyatıC Grubu, ULAS, TREULAS00014 4,04Para Birimi TRYEk AçıklamalarGerekli açıklamalar Ek'teki belgede mevcuttur.Eklenen DökümanlarEK: 1 Ayrılma Hakkı Kullanım Duyurusu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141976BIST