***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim
27.04.2023 18:06
***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin İşlem hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Ayrılma Hakkı Kullanımını Doğuran Önemli Nitelikte İşlem Esas Sözleşme Tadili
Önemli Nitelikte İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.12.2022
Önemli Nitelikte İşlemin Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 29.05.2023
Ayrılma Hakkının Kullanımına Aracılık Eden Aracı Kurum PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı Bilgileri
Pay Grup Bilgileri Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı
C Grubu, ULAS, TREULAS00014 4,04
Para Birimi TRY
Ek Açıklamalar
Gerekli açıklamalar Ek'teki belgede mevcuttur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Ayrılma Hakkı Kullanım Duyurusu.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141976
BIST
18:054.790
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 6,13
|Açılış
|: 4.778
|
|Önceki Kapanış
|: 4.784
|
4.831
En Düşük
4.751
18:0519,4348
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0262
|Açılış
|: 20,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3900
|
19,5941
En Düşük
19,3925
18:0521,4406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0002
|Açılış
|: 22,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4900
|
21,8110
En Düşük
21,3743
18:051.239,30
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -3,00
|Açılış
|: 1.239,30
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,30
|
1.252,63
En Düşük
1.233,69
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OTTO
|100,10
|10.395.584
|% 10,00
|
|AVHOL
|14,74
|35.263.659
|% 10,00
|
|KONTR
|144,20
|940.223.401
|% 9,99
|
|IHAAS
|190,60
|57.857.024
|% 9,98
|
|ULAS
|13,11
|6.960.406
|% 9,98
|
|IMASM
|30,42
|559.210.689
|% -10,00
|
|BRSAN
|132,40
|412.538.783
|% -9,99
|
|YAYLA
|5,01
|74.116.103
|% -6,88
|
|PAGYO
|24,08
|9.415.107
|% -6,08
|
|MIPAZ
|7,63
|46.238.701
|% -5,92
|
|THYAO
|130,80
|4.138.249.771
|% 0,62
|
|KOPOL
|51,35
|3.739.975.831
|% 5,31
|
|EREGL
|32,62
|2.407.596.751
|% -0,85
|
|AKBNK
|17,00
|2.130.965.377
|% 0,83
|
|KOZAL
|19,60
|1.860.103.694
|% -2,68
|
|EKGYO
|6,21
|945.387.748
|% -0,32
|
|AKBNK
|17,00
|2.130.965.377
|% 0,83
|
|YKBNK
|9,94
|1.133.282.483
|% 1,43
|
|ISCTR
|11,30
|1.287.451.459
|% 0,80
|
|AKFYE
|13,01
|1.365.356.234
|% 6,99
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4312
|19,4388
|% 0,16
|
|Euro
|21,4136
|21,4265
|% -0,07
|
|Sterlin
|24,1692
|24,2904
|% 0,10
|
|Frank
|21,6162
|21,7464
|% -0,40
|
|Riyal
|5,1657
|5,1916
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.983
|1.983
|-6,00
|
|Altın Gr.
|1.239
|1.239
|-3,00
|
|Cumhuriyet
|8.997
|9.133
|-66,00
|
|Tam
|9.066
|9.261
|-41,00
|
|Yarım
|4.425
|4.528
|-14,00
|
|Çeyrek
|2.219
|2.274
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|24,83
|24,87
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|15,51
|15,53
|-0,01
|
|B. Petrol
|78,16
|78,16
|0,44
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59NETAS
Yüzde 5.86 oranında artışla 34.32 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 302, 811 adet işlem
-
17:58RYSAS
Yüzde 4.46 oranında artışla 31.36 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 320, 946 adet işlem
-
17:57RUBNS
Yüzde 6.87 oranında artışla 21.32 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 671, 739 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 24 artarak (% 0.16 ) 5, 263
-
17:56XU100
Endeks 4, 792 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 18 üstünde . İşlem hacmi 43, 288.00 milyon TL de