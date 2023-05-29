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***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim

29.05.2023 19:03
***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kulla


***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi AYRILMA HAKKI İŞLEMİ HK.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Ayrılma Hakkı Kullanımını Doğuran Önemli Nitelikte İşlem Esas Sözleşme Tadili
Önemli Nitelikte İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.12.2022
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Oyu OLUMLU
Önemli Nitelikte İşlemin Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 29.05.2023
Ayrılma Hakkı Doğuran Önemli Nitelikte İşlem Onaylandı mı? Onaylandı
Ayrılma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 30.05.2023
Ayrılma Hakkı Kullanım Başlangıç Saati 10:00
Ayrılma Hakkı Kullanım Bitiş Tarihi 12.06.2023
Ayrılma Hakkı Kullanım Bitiş Saati 17:00
Ayrılma Hakkının Kullanımına Aracılık Eden Aracı Kurum PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Ayrılma Hakkında Kullanılacak Hesap -

Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı Bilgileri
Pay Grup Bilgileri Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı
C Grubu, ULAS, TREULAS00014 4,04

Para Birimi TRY

Ek Açıklamalar
Gerekli açıklamalar Ek'teki belgede mevcuttur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Ayrılma Hakkı Kullanım Duyurusu.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154504


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