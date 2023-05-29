***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim









***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi AYRILMA HAKKI İŞLEMİ HK.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırAyrılma Hakkı Kullanımını Doğuran Önemli Nitelikte İşlem Esas Sözleşme TadiliÖnemli Nitelikte İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.12.2022Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Oyu OLUMLUÖnemli Nitelikte İşlemin Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 29.05.2023Ayrılma Hakkı Doğuran Önemli Nitelikte İşlem Onaylandı mı? OnaylandıAyrılma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 30.05.2023Ayrılma Hakkı Kullanım Başlangıç Saati 10:00Ayrılma Hakkı Kullanım Bitiş Tarihi 12.06.2023Ayrılma Hakkı Kullanım Bitiş Saati 17:00Ayrılma Hakkının Kullanımına Aracılık Eden Aracı Kurum PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.Ayrılma Hakkında Kullanılacak Hesap -Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı BilgileriPay Grup Bilgileri Ayrılma Hakkı Kullanım FiyatıC Grubu, ULAS, TREULAS00014 4,04Para Birimi TRYEk AçıklamalarGerekli açıklamalar Ek'teki belgede mevcuttur.Eklenen DökümanlarEK: 1 Ayrılma Hakkı Kullanım Duyurusu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154504BIST