***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
14.06.2023 16:19
***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.05.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
29.05.2023
Tescil Tarihi
14.06.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
14.06.2023-10852
Açıklamalar
2023 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin (a member of Nexia International) seçilmesine ilişkin 29 Mayıs 2023 tarihli Genel Kurul Kararı, 14 Haziran 2023 tarihinde tescil edilmiştir.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158688
BIST
18:055.361
En Düşük
|Değişim
|: -1,26%
|| -68,28
|Açılış
|: 5.437
|
|Önceki Kapanış
|: 5.429
|
5.322
En Yüksek
5.491
18:0523,5761
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0552
|Açılış
|: 23,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 23,6600
|
23,6871
En Düşük
23,4944
18:0525,6146
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,1360
|Açılış
|: 25,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,5000
|
25,6160
En Düşük
25,2311
18:051.482,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 5,88
|Açılış
|: 1.482,55
|
|Önceki Kapanış
|: 1.476,70
|
1.486,28
En Düşük
1.473,01
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BJKAS
|17,05
|183.816.465
|% 10,00
|
|ONCSM
|89,65
|278.435.914
|% 10,00
|
|SNPAM
|14,74
|1.330.711
|% 10,00
|
|ISBTR
|56.035,10
|1.400.878
|% 10,00
|
|IDEAS
|31,68
|28.357.607
|% 10,00
|
|FENER
|62,10
|889.125.717
|% -10,00
|
|BURCE
|175,60
|73.223.509
|% -9,99
|
|PENTA
|22,60
|917.901.093
|% -9,96
|
|MERCN
|28,40
|27.013.724
|% -7,19
|
|MMCAS
|4,43
|263.548
|% -7,13
|
|THYAO
|182,90
|12.582.934.035
|% 2,87
|
|AKBNK
|18,37
|5.125.308.820
|% 1,89
|
|YKBNK
|12,09
|5.111.587.069
|% 2,89
|
|SASA
|54,95
|5.041.703.017
|% -2,48
|
|ISCTR
|13,24
|4.251.633.629
|% 2,00
|
|YKBNK
|12,09
|5.111.587.069
|% 2,89
|
|ISCTR
|13,24
|4.251.633.629
|% 2,00
|
|AKBNK
|18,37
|5.125.308.820
|% 1,89
|
|EKGYO
|7,10
|1.848.055.177
|% -4,18
|
|SKBNK
|2,56
|467.686.611
|% 2,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,5499
|23,5761
|% -0,23
|
|Euro
|25,5426
|25,6146
|% 0,53
|
|Sterlin
|29,8063
|29,9558
|% 0,30
|
|Frank
|26,1321
|26,2895
|% 0,47
|
|Riyal
|6,2649
|6,2963
|% -0,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.958
|1.958
|14,57
|
|Altın Gr.
|1.482
|1.482
|5,63
|
|Cumhuriyet
|9.992
|10.002
|-69,00
|
|Tam
|9.793
|10.055
|-71,63
|
|Yarım
|4.791
|4.885
|-14,00
|
|Çeyrek
|2.396
|2.443
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|24,05
|24,07
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|18,20
|18,22
|0,22
|
|B. Petrol
|74,42
|74,42
|0,13
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:58TTKOM
Yüzde -4.47 oranında düşüşle 18.39 lira fiyatla işlem gören hissede 68, 912, 920 adet işlem
-
17:57RYSAS
Yüzde -5.27 oranında düşüşle 48.36 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 072, 469 adet işlem
-
17:56ZEDUR
Yüzde -4.43 oranında düşüşle 42.76 lira fiyatla işlem gören hissede 65, 137 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 5, 388 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 76 altında . İşlem hacmi 80, 936.00 milyon TL de
-
17:55EKGYO
Yüzde -3.78 oranında düşüşle 7.13 lira fiyatla işlem gören hissede 231, 560, 961 adet işlem