***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Değerleme Raporu









Bu nedenle değerleme raporu sonucunda ortaya çıkan değer artışı finansal tablolarımıza da yansıtılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084310BIST