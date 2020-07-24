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***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

24.07.2020 14:09
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***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

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Esas Sözleşme Tadili

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

             Şirketimiz Yönetim Kurulu 24.07.2020 tarihinde şirket merkezinde toplanarak,
Yönetim kurulunun 13/07/2020 tarih ve 2020/0013 sayılı kararı uyarınca , 14.225.175,-(ondörtmilyonikiyüzyirmibeşbinyüzyetmişbeş)TL'nin sermayeye eklenecek gayrimenkul satış kazancı hesabından olmak üzere tamamı iç kaynakların sermayeye eklenmesi sonucu şirketin çıkarılmış sermayesinin 25.382.175,- (yirmibeşmilyonüçyüzseksenikibinyüzyetmişbeş) olmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.
İşbu karar ile ilgili olarak yapılan tetkikte iç kaynaklardan sermayeye eklenecek olan 14.225.175,-(ondörtmilyonikiyüzyirmibeşbinyüzyetmişbeş)TL'nin sermayeye aktarılmasının mevzuata uygun olduğu Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Nalan Kaya'nın hazırlamış olduğu 06.07.2020 tarihli rapor ile anlaşılmıştır.
1-Artırılan 14.225.175,-(ondörtmilyonikiyüzyirmibeşbinyüzyetmişbeş)TL'lik sermayeyi temsilen nama yazılı A grubu, nama yazılı B grubu ve hamiline yazılı C grubu payların pay sahiplerine usulüne uygun olarak dağıtılmasına,
2-Sermaye artırım işlemlerinin tamamen ve usulüne uygun olarak sonuçlandığının Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilmesine,
3-Sermaye Piyasası Kanunu'nun18/7 hükmü uyarınca tescil ve ilan edilmek üzere çıkarılmış sermayeyi gösteren şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye Ve Hisse Senetlerinin Nev'i" başlıklı 6. Maddesinin karar  ekinde yer alan yeni şeklinin kabul edilmesine ve Sermaye Piyasası Kuruluna sunulmasına katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861600


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CEOEM 4,84 60.382.190 % 10,00  
KENT 2.211,20 40.369.992 % 10,00  
BFREN 887,80 21.979.446 % 10,00  
EGEEN 797,50 157.485.942 % 10,00  
DARDL 13,31 4.205.694 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,7119 8,7556 % 0,26  
Frank 7,3799 7,4243 % 0,23  
Riyal 1,8207 1,8298 % 0,12  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.894 1.894 6,54  
Altın Gr. 417 417 1,78  
Cumhuriyet 2.717 2.740 16,00  
Tam 2.799 2.813 18,40  
Yarım 1.359 1.375 8,00  
Çeyrek 681 688 4,00  
Gümüş.Ons 22,62 22,67 0,04  
Gümüş Gr. 4,97 4,98 0,01  
B. Petrol 43,41 43,41 0,08  
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