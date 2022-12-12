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***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

12.12.2022 11:59
***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Esas Sözleşme Tadil


***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.12.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz esas sözleşmesinin "Şirketin Unvanı" başlıklı 2. maddesinin ve "Amaç ve Konusu" başlıklı 3. maddesinin   tadil metinleri için uygun görüş alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na 12.12.2022 tarihinde başvuruda bulunulmuştur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086586


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Tam 7.230 7.277 12,00  
Yarım 3.501 3.558 6,00  
Çeyrek 1.756 1.778 3,00  
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Gümüş Gr. 14,04 14,07 0,02  
B. Petrol 76,25 76,25 0,15  
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