***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
12.12.2022 11:59
***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.12.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz esas sözleşmesinin "Şirketin Unvanı" başlıklı 2. maddesinin ve "Amaç ve Konusu" başlıklı 3. maddesinin tadil metinleri için uygun görüş alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na 12.12.2022 tarihinde başvuruda bulunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086586
BIST
16:445.190
En Yüksek
|Değişim
|: 3,69%
|| 184,52
|Açılış
|: 5.058
|
|Önceki Kapanış
|: 5.005
|
5.217
En Düşük
5.058
16:4418,6487
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0079
|Açılış
|: 18,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6950
|
18,6720
En Düşük
18,5939
16:4419,7183
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0832
|Açılış
|: 19,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6750
|
19,7237
En Düşük
19,5838
16:441.072,38
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -3,54
|Açılış
|: 1.072,33
|
|Önceki Kapanış
|: 1.075,92
|
1.078,85
En Düşük
1.070,00
BIST En Aktif Hisseler16:42
|KOZAL
|466,80
|1.973.320.462
|% 9,99
|
|VKING
|18,84
|3.145.235
|% 9,98
|
|BALAT
|17,54
|1.890.977
|% 9,97
|
|TTKOM
|19,76
|1.346.410.574
|% 9,96
|
|MZHLD
|14,13
|103.925.500
|% 9,96
|
|EMNIS
|61,15
|2.743.409
|% -8,32
|
|DOKTA
|51,05
|140.867.087
|% -6,93
|
|MRGYO
|4,92
|78.569.621
|% -4,65
|
|IDEAS
|48,62
|65.968.725
|% -4,29
|
|BASCM
|5,00
|1.585.983
|% -3,85
|
|THYAO
|143,20
|8.849.596.126
|% 1,56
|
|SAHOL
|41,02
|7.628.525.309
|% 2,29
|
|ASELS
|57,25
|6.073.652.025
|% 7,01
|
|EKGYO
|7,94
|4.748.784.513
|% 5,03
|
|EREGL
|41,44
|4.450.675.127
|% 2,32
|
|EKGYO
|7,94
|4.748.784.513
|% 5,03
|
|SKBNK
|2,81
|1.129.601.786
|% 5,64
|
|YKBNK
|11,69
|4.354.097.957
|% 3,00
|
|ISCTR
|11,25
|3.620.107.882
|% 6,43
|
|TSKB
|4,23
|1.337.064.553
|% 6,82
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6373
|18,6510
|% 0,05
|
|Euro
|19,7112
|19,7259
|% 0,46
|
|Sterlin
|22,8442
|22,9587
|% 0,28
|
|Frank
|19,9075
|20,0274
|% 0,25
|
|Riyal
|4,9431
|4,9678
|% 0,02
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.790
|-5,50
|
|Altın Gr.
|1.073
|1.073
|-3,01
|
|Cumhuriyet
|7.194
|7.302
|-29,00
|
|Tam
|7.230
|7.277
|12,00
|
|Yarım
|3.501
|3.558
|6,00
|
|Çeyrek
|1.756
|1.778
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,42
|23,44
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|14,04
|14,07
|0,02
|
|B. Petrol
|76,25
|76,25
|0,15
|
Seans Raporu
16:42
daha fazla
-
16:57SANEL
Yüzde 9.33 oranında artışla 13.95 lira fiyatla işlem gören hissede 249, 824 adet işlem
-
16:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 213, 9 artarak (% 3.99 ) 5, 570
-
16:56XU100
Endeks 5, 188 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 66 üstünde . İşlem hacmi 109, 168.00 milyon TL de
-
16:56HUBVC
Yüzde 7.18 oranında artışla 7.76 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 879, 430 adet işlem
-
16:55TSKB
Yüzde 6.82 oranında artışla 4.23 lira fiyatla işlem gören hissede 321, 214, 500 adet işlem