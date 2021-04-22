***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Esas Sözleşme
22.04.2021 12:24
***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Şirketimizin13.04.2021 tarihli olağan genel kurul toplantısında kabul edilerek 22.04.2021 tarih, 10315 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilen esas sözleşmesi ektedir.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6-SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN NEV'İ 16/04/2021 22/04/2021 10315
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930490
BIST
12:211.332
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,45
|Açılış
|: 1.320
|
|Önceki Kapanış
|: 1.330
|
1.338
En Düşük
1.309
12:218,2988
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 0,1197
|Açılış
|: 8,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1650
|
8,3697
En Düşük
8,1672
12:219,9905
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,1239
|Açılış
|: 9,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8000
|
10,0816
En Düşük
9,8213
12:21477,34
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 5,46
|Açılış
|: 477,34
|
|Önceki Kapanış
|: 471,88
|
482,52
En Düşük
471,04
BIST En Aktif Hisseler12:19
|FORMT
|1,15
|4.528.401
|% 15,00
|
|UMPAS
|1,76
|50.153
|% 10,00
|
|SEKUR
|22,76
|3.341.167
|% 9,95
|
|MMCAS
|5,66
|56.215
|% 9,90
|
|ATLAS
|2,27
|22.071.566
|% 9,66
|
|UFUK
|13,77
|14.293
|% -10,00
|
|SNPAM
|15,51
|31.067
|% -9,98
|
|NUGYO
|11,40
|1.084.562
|% -9,95
|
|ADESE
|1,81
|801.834
|% -9,95
|
|GSRAY
|3,22
|48.991.079
|% -9,80
|
|GARAN
|7,02
|862.075.727
|% 0,86
|
|EREGL
|17,99
|390.168.155
|% 0,84
|
|KOZAL
|107,30
|259.151.615
|% 2,09
|
|SISE
|7,15
|233.178.888
|% 0,28
|
|PETKM
|6,35
|229.968.049
|% -0,47
|
|GARAN
|7,02
|862.075.727
|% 0,86
|
|EKGYO
|1,80
|178.140.810
|% -0,55
|
|YKBNK
|2,07
|165.770.086
|% 0,00
|
|TSKB
|1,21
|69.976.697
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,04
|44.043.632
|% 0,00
|
|12:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2951
|8,2969
|% 1,44
|
|Euro
|9,9838
|9,9914
|% 1,26
|
|Sterlin
|11,4943
|11,5520
|% 1,17
|
|Frank
|9,0214
|9,0758
|% 1,51
|
|Riyal
|2,2064
|2,2175
|% 1,44
|
|12:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|-4,86
|
|Altın Gr.
|478
|478
|5,76
|
|Cumhuriyet
|3.153
|3.200
|45,00
|
|Tam
|3.141
|3.222
|49,74
|
|Yarım
|1.518
|1.558
|24,06
|
|Çeyrek
|761
|779
|12,03
|
|Gümüş.Ons
|26,35
|26,39
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|7,04
|7,05
|0,05
|
|B. Petrol
|64,93
|64,93
|-0,39
|