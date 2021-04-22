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***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Esas Sözleşme

22.04.2021 12:24



***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Esas Sözleşme )

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Türkçe
Esas Sözleşme

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar

Şirketimizin13.04.2021 tarihli olağan genel kurul toplantısında kabul edilerek  22.04.2021 tarih, 10315  sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilen esas sözleşmesi ektedir.
Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6-SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN NEV'İ 16/04/2021 22/04/2021 10315



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930490


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