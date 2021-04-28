***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor
28.04.2021 18:10
***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
23 0 0
Satışların Maliyeti
23 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Genel Yönetim Giderleri
24-25 -475.529 -416.818
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
26 1.179.424 150.304
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26 -169.369 -169.715
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
534.526 -436.229
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 242.245 -146.378
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
776.771 -582.607
Finansman Gelirleri
27 150.276 154.621
Finansman Giderleri
27 -60.622 -247.513
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
866.425 -675.499
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
28 -15.118 -43.541
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-15.118 -43.541
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
851.307 -719.040
DÖNEM KARI (ZARARI)
851.307 -719.040
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
851.307 -719.040
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen faaliyetlerden pay başına kazanç 29 0,03350000 -0,06440000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
503.421 -352.199
Dönem Karı (Zararı)
851.307 -719.040
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
851.307 -719.040
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-75.010 481.260
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15-16 32.184 32.699
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 345.220
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 345.220
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
12.540 -5.027
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 12.540 10.493
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 0 -15.520
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
27 -95.481 -41.090
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-150.276 -140.883
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
54.795 99.793
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 15.118 43.541
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-39.371 105.917
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-272.876 -114.419
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-119.253 -48.843
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-119.253 -48.843
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
20.260 1.077
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 20.260 1.077
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 -722 11.597
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.166 -6.901
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-14.166 -6.901
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
19 -158.995 -71.349
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
503.421 -352.199
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
21 0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
98.082 9.156.252
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
0 9.049.695
Alınan Faiz
98.082 106.557
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-94.824 -1.588.030
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
11 -77.075 -1.517.230
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-77.075 -1.517.230
Ödenen Faiz
27 -17.749 -70.800
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
506.679 7.216.023
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
506.679 7.216.023
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 9.339.699 3.830.875
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 9.846.378 11.046.898
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
7 9.846.378 9.339.699
Diğer Alacaklar
1.246.983 1.078.146
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 1.246.983 1.078.146
Diğer Dönen Varlıklar
484.389 518.825
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
13 484.389 518.825
ARA TOPLAM
11.577.750 10.936.670
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
11.577.750 10.936.670
DURAN VARLIKLAR
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 23.900.000 23.900.000
Maddi Duran Varlıklar
15 631.055 662.857
Arazi ve Arsalar
22.137 22.137
Binalar
70.770 71.201
Tesis, Makine ve Cihazlar
11.612 12.591
Taşıtlar
387.072 407.475
Mobilya ve Demirbaşlar
139.464 149.453
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 13.218 13.599
Bilgisayar Yazılımları
13.218 13.599
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
24.544.273 24.576.456
TOPLAM VARLIKLAR
36.122.023 35.513.126
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
351.849 396.063
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
351.849 396.063
Banka Kredileri
11 351.849 396.063
Ticari Borçlar
22.987 2.727
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 22.987 2.727
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 102.581 103.303
Diğer Borçlar
28.562 42.728
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 28.562 42.728
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.000.603 1.137.778
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
19 1.000.603 1.137.778
ARA TOPLAM
1.506.582 1.682.599
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.506.582 1.682.599
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 72.231
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 72.231
Banka Kredileri
11 0 72.231
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 21.820
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
19 0 21.820
Uzun Vadeli Karşılıklar
196.712 185.391
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 166.712 155.391
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
17 30.000 30.000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28 2.460.203 2.444.841
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.656.915 2.724.283
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.163.497 4.406.882
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
31.958.526 31.106.244
Ödenmiş Sermaye
25.382.175 25.382.175
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.934.762 1.934.762
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.824.291 2.823.316
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.824.291 2.823.316
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
2.942.024 2.942.024
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-117.733 -118.708
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.912.819 1.912.819
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
1.871.926 1.871.926
Yasal Yedekler
40.893 40.893
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-946.828 -6.865.715
Net Dönem Karı veya Zararı
851.307 5.918.887
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
31.958.526 31.106.244
TOPLAM KAYNAKLAR
36.122.023 35.513.126
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
11.157.000 1.934.762 2.944.786 -117.637 16.137.994 -5.837.087 -1.058.306 25.161.512 25.161.512
Transferler
1.159.391 -1.159.391
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
22 1.310 -719.040 -717.730 -717.730
Dönem Sonu Bakiyeler
11.157.000 1.934.762 2.944.786 -116.327 16.137.994 -4.677.696 -2.936.737 24.443.782 24.443.782
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
25.382.175 1.934.762 2.971.702 -118.708 1.912.819 -6.895.393 5.918.887 31.106.244 31.106.244
Transferler
5.918.887 -5.918.887
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
22 975 851.307 852.282 852.282
Dönem Sonu Bakiyeler
25.382.175 1.934.762 2.971.702 -117.733 1.912.819 -976.506 851.307 31.958.526 31.958.526
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
851.307 -719.040
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
975 1.310
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22 1.219 1.637
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-244 -327
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-244 -327
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
975 1.310
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
852.282 -717.730
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
852.282 -717.730
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931904
BIST