***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor









***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat23 0 0Satışların Maliyeti23 0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)0 0Genel Yönetim Giderleri24-25 -475.529 -416.818Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler26 1.179.424 150.304Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler26 -169.369 -169.715ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)534.526 -436.229Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler26 242.245 -146.378FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)776.771 -582.607Finansman Gelirleri27 150.276 154.621Finansman Giderleri27 -60.622 -247.513SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)866.425 -675.499Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri28 -15.118 -43.541Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-15.118 -43.541SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)851.307 -719.040DÖNEM KARI (ZARARI)851.307 -719.040Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları851.307 -719.040Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen faaliyetlerden pay başına kazanç 29 0,03350000 -0,06440000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI503.421 -352.199Dönem Karı (Zararı)851.307 -719.040Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)851.307 -719.040Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-75.010 481.260Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler15-16 32.184 32.699Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 345.220Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 345.220Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler12.540 -5.027Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21 12.540 10.493Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 0 -15.520Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler27 -95.481 -41.090Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-150.276 -140.883Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler54.795 99.793Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler28 15.118 43.541Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler-39.371 105.917İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-272.876 -114.419Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-119.253 -48.843İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-119.253 -48.843Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler20.260 1.077İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8 20.260 1.077Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)20 -722 11.597Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-14.166 -6.901İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-14.166 -6.901Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)19 -158.995 -71.349Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları503.421 -352.199Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler21 0 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI98.082 9.156.252Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri0 9.049.695Alınan Faiz98.082 106.557FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-94.824 -1.588.030Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları11 -77.075 -1.517.230Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-77.075 -1.517.230Ödenen Faiz27 -17.749 -70.800YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)506.679 7.216.023NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)506.679 7.216.023DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 9.339.699 3.830.875DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 9.846.378 11.046.898Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 9.846.378 9.339.699Diğer Alacaklar1.246.983 1.078.146İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 1.246.983 1.078.146Diğer Dönen Varlıklar484.389 518.825İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar13 484.389 518.825ARA TOPLAM11.577.750 10.936.670TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR11.577.750 10.936.670DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller14 23.900.000 23.900.000Maddi Duran Varlıklar15 631.055 662.857Arazi ve Arsalar22.137 22.137Binalar70.770 71.201Tesis, Makine ve Cihazlar11.612 12.591Taşıtlar387.072 407.475Mobilya ve Demirbaşlar139.464 149.453Maddi Olmayan Duran Varlıklar16 13.218 13.599Bilgisayar Yazılımları13.218 13.599TOPLAM DURAN VARLIKLAR24.544.273 24.576.456TOPLAM VARLIKLAR36.122.023 35.513.126KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar351.849 396.063İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar351.849 396.063Banka Kredileri11 351.849 396.063Ticari Borçlar22.987 2.727İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 22.987 2.727Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 102.581 103.303Diğer Borçlar28.562 42.728İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 28.562 42.728Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.000.603 1.137.778İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)19 1.000.603 1.137.778ARA TOPLAM1.506.582 1.682.599TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.506.582 1.682.599UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar0 72.231İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 72.231Banka Kredileri11 0 72.231Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 21.820İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)19 0 21.820Uzun Vadeli Karşılıklar196.712 185.391Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar21 166.712 155.391Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar17 30.000 30.000Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü28 2.460.203 2.444.841TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.656.915 2.724.283TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER4.163.497 4.406.882ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar31.958.526 31.106.244Ödenmiş Sermaye25.382.175 25.382.175Paylara İlişkin Primler (İskontolar)1.934.762 1.934.762Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)2.824.291 2.823.316Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)2.824.291 2.823.316Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)2.942.024 2.942.024Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-117.733 -118.708Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.912.819 1.912.819Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı1.871.926 1.871.926Yasal Yedekler40.893 40.893Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-946.828 -6.865.715Net Dönem Karı veya Zararı851.307 5.918.887TOPLAM ÖZKAYNAKLAR31.958.526 31.106.244TOPLAM KAYNAKLAR36.122.023 35.513.126Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler11.157.000 1.934.762 2.944.786 -117.637 16.137.994 -5.837.087 -1.058.306 25.161.512 25.161.512Transferler1.159.391 -1.159.391Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)22 1.310 -719.040 -717.730 -717.730Dönem Sonu Bakiyeler11.157.000 1.934.762 2.944.786 -116.327 16.137.994 -4.677.696 -2.936.737 24.443.782 24.443.782Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.382.175 1.934.762 2.971.702 -118.708 1.912.819 -6.895.393 5.918.887 31.106.244 31.106.244Transferler5.918.887 -5.918.887Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)22 975 851.307 852.282 852.282Dönem Sonu Bakiyeler25.382.175 1.934.762 2.971.702 -117.733 1.912.819 -976.506 851.307 31.958.526 31.958.526Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)851.307 -719.040DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar975 1.310Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)22 1.219 1.637Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-244 -327Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-244 -327Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)975 1.310TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)852.282 -717.730Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları852.282 -717.730http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931904BIST