***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor









***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat23 0 0Satışların Maliyeti23 0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)0 0Genel Yönetim Giderleri24-25 -785.208 -475.529Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler26 4.054.028 1.179.424Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler26 -2.301.209 -169.369ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)967.611 534.526Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler27 604.978 252.131Yatırım Faaliyetlerinden Giderler27 -377.732 -9.886FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.194.857 776.771Finansman Gelirleri28 1.973.423 150.276Finansman Giderleri28 -858.464 -60.622SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.309.816 866.425Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri29 -360.479 -15.118Dönem Vergi (Gideri) Geliri-722.312 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri361.833 -15.118SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.949.337 851.307DÖNEM KARI (ZARARI)1.949.337 851.307Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.949.337 851.307Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 30 0,07680000 0,03400000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-13.778.320 -352.199Dönem Karı (Zararı)1.949.337 -719.040Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)1.949.337 -719.040Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-365.960 481.260Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler15-16 28.024 32.699Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler402.691 345.220Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler33.911 0Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler368.780 345.220Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler20.686 -5.027Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21 20.686 10.493Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 0 -15.520Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler28 -1.177.840 -41.090Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-2.026.361 -140.883Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler848.521 99.793Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler29 360.479 43.541Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler0 105.917İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-15.149.891 -114.419Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)12 -14.636.280 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.289.195 -48.843İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.289.195 -48.843Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8 37.811 1.077Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)20 59.209 11.597Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler23.347 -6.901İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)23.347 -6.901Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)19 655.217 -71.349Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-13.566.514 -352.199Vergi İadeleri (Ödemeleri)-211.806YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI21.951 9.156.252Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları0 9.049.695Alınan Faiz21.951 106.557FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-79.201 -1.588.030Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları11 -77.693 -1.517.230Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-77.693 -1.517.230Ödenen Faiz28 -1.508 -70.800YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-13.835.570 7.216.023NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-13.835.570 7.216.023DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 17.812.898 3.830.875DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 3.977.328 11.046.898Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 3.977.328 17.812.898Finansal Yatırımlar12 14.267.500 0Diğer Alacaklar2.728.343 2.420.359İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 2.728.343 2.420.359Diğer Dönen Varlıklar128.129 225.694İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar13 128.129 225.694ARA TOPLAM21.101.300 20.458.951TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR21.101.300 20.458.951DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar11.815.143 9.612.963İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 11.815.143 9.612.963Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller14 47.000.000 47.000.000Maddi Duran Varlıklar15 537.538 565.097Arazi ve Arsalar22.136 22.137Binalar69.047 69.477Tesis, Makine ve Cihazlar9.313 9.936Taşıtlar321.871 338.992Mobilya ve Demirbaşlar115.171 124.555Maddi Olmayan Duran Varlıklar16 11.693 12.076Bilgisayar Yazılımları11.693 12.076TOPLAM DURAN VARLIKLAR59.364.374 57.190.136TOPLAM VARLIKLAR80.465.674 77.649.087KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar11.717 89.410İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar11.717 89.410Banka Kredileri11 11.717 89.410Ticari Borçlar46.172 8.361İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 46.172 8.361Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 165.020 105.811Diğer Borçlar74.081 50.734İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 74.081 50.734Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3.114.527 2.881.541İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)19 3.114.527 2.881.541Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü29 713.842 203.336ARA TOPLAM4.125.359 3.339.193TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.125.359 3.339.193UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11.766.940 11.344.709İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)19 11.766.940 11.344.709Uzun Vadeli Karşılıklar341.903 271.043Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar21 311.903 241.043Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar17 30.000 30.000Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü28 4.067.957 4.439.825TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER16.176.800 16.055.577TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER20.302.159 19.394.770ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar60.163.515 58.254.317Ödenmiş Sermaye25.382.175 25.382.175Paylara İlişkin Primler (İskontolar)1.934.762 1.934.762Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)2.730.493 2.770.632Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)2.730.493 2.770.632Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)2.912.346 2.912.346Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-181.853 -141.714Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.491.839 1.912.819Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı2.450.946 1.871.926Yasal Yedekler40.893 40.893Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları25.674.909 -917.150Net Dönem Karı veya Zararı1.949.337 27.171.079TOPLAM ÖZKAYNAKLAR60.163.515 58.254.317TOPLAM KAYNAKLAR80.465.674 77.649.087Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.382.175 1.934.762 2.971.702 -118.708 1.912.819 -6.895.393 5.918.887 31.106.244 31.106.244Transferler5.918.887 -5.918.887Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)22 975 851.307 852.282 852.282Dönem Sonu Bakiyeler25.382.175 1.934.762 2.971.702 -117.733 1.912.819 -976.506 851.307 31.958.526 31.958.526Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.382.175 1.934.762 2.912.346 -141.714 1.912.819 -917.150 27.171.079 58.254.317 58.254.317Transferler579.020 26.592.059 -27.171.079 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)22 -40.139 1.949.337 1.909.198 1.909.198Dönem Sonu Bakiyeler25.382.175 1.934.762 2.912.346 -181.853 2.491.839 25.674.909 1.949.337 60.163.515 60.163.515Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)1.949.337 851.307DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-40.139 975Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)22 -50.174 1.219Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler10.035 -244Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi10.035 -244Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-40.139 975TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.909.198 852.282Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.909.198 852.282http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026687BIST