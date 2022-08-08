***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor









***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat23 0 0 0 0Satışların Maliyeti23 0 0 0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0Genel Yönetim Giderleri24-25 -1.559.617 -983.189 -774.409 -507.660Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler26 8.448.063 1.619.364 4.394.035 439.940Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler26 -4.341.411 -225.266 -2.040.202 -55.897ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.547.035 410.909 1.579.424 -123.617Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler27 1.320.375 581.282 715.397 329.151Yatırım Faaliyetlerinden Giderler27 -1.588.587 0 -1.210.855 9.886FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.278.823 992.191 1.083.966 215.420Finansman Gelirleri28 2.845.411 236.551 871.988 86.275Finansman Giderleri28 -2.229.269 -58.829 -1.370.805 1.793SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.894.965 1.169.913 585.149 303.488Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri29 -1.420.406 -7.699 -1.059.927 7.419Dönem Vergi (Gideri) Geliri-1.203.608 0 -481.296 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-216.798 -7.699 -578.631 7.419SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.474.559 1.162.214 -474.778 310.907DÖNEM KARI (ZARARI)1.474.559 1.162.214 -474.778 310.907Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları1.474.559 1.162.214 -474.778 310.907Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)sürdürülen faaliyetlerden pay başına kazanç 30 0,05810000 0,04600000 -0,01870000 0,01200000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-307.375 422.559Dönem Karı (Zararı)1.474.559 1.162.214Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)1.474.559 1.162.214Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler590.758 -143.528Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler15-16 48.787 63.876Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler55.409 2.118Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler55.409 2.118Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler41.794 25.724Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21 41.794 25.724Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler28 -688.967 -187.945Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-2.898.350 -236.551Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler2.209.383 48.606Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 1.570.524 0Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler1.570.524 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler29 1.420.406 7.699Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -55.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 -55.000Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-1.857.195 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.446.987 -596.127Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.314.904 -142.271Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8 -7.573 220Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)20 41.814 1.487Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.299 -5.737Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)19 1.829.377 -449.826Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları618.330 422.559Vergi İadeleri (Ödemeleri)-925.705 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-14.780.900 398.409Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları12 -14.803.271Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15-16 0 -5.948Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 0 220.000Alınan Faiz22.371 184.357FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-60.772 -222.127Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri11 13.488 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları11 -72.749 -188.410Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-72.749 -188.410Ödenen Faiz28 -1.511 -33.717YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-15.149.047 598.841NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-15.149.047 598.841DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 17.812.898 9.339.699DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 2.663.851 9.938.540Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 2.663.851 17.812.898Finansal Yatırımlar12 15.089.942 0Diğer Alacaklar3.124.391 2.420.359İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 3.124.391 2.420.359Diğer Dönen Varlıklar4.035 225.694İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar13 4.035 225.694ARA TOPLAM20.882.219 20.458.951TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR20.882.219 20.458.951DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar13.058.109 9.612.963İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 13.058.109 9.612.963Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller14 47.000.000 47.000.000Maddi Duran Varlıklar15 517.156 565.097Arazi ve Arsalar22.137 22.137Binalar68.616 69.477Tesis, Makine ve Cihazlar8.785 9.936Taşıtlar311.598 338.992Mobilya ve Demirbaşlar106.020 124.555Maddi Olmayan Duran Varlıklar16 11.313 12.076Bilgisayar Yazılımları11.313 12.076TOPLAM DURAN VARLIKLAR60.586.578 57.190.136TOPLAM VARLIKLAR81.468.797 77.649.087KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar30.149 89.410İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar30.149 89.410Banka Kredileri11 30.149 89.410Ticari Borçlar788 8.361İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 788 8.361Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 147.625 105.811Diğer Borçlar55.033 50.734İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 55.033 50.734Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3.545.254 2.881.541İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)19 3.545.254 2.881.541Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü29 481.239 203.336ARA TOPLAM4.260.088 3.339.193TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.260.088 3.339.193UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12.510.373 11.344.709İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerin