***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor
08.08.2022 20:30
***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
23 0 0 0 0
Satışların Maliyeti
23 0 0 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri
24-25 -1.559.617 -983.189 -774.409 -507.660
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
26 8.448.063 1.619.364 4.394.035 439.940
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26 -4.341.411 -225.266 -2.040.202 -55.897
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.547.035 410.909 1.579.424 -123.617
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
27 1.320.375 581.282 715.397 329.151
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
27 -1.588.587 0 -1.210.855 9.886
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.278.823 992.191 1.083.966 215.420
Finansman Gelirleri
28 2.845.411 236.551 871.988 86.275
Finansman Giderleri
28 -2.229.269 -58.829 -1.370.805 1.793
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.894.965 1.169.913 585.149 303.488
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
29 -1.420.406 -7.699 -1.059.927 7.419
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-1.203.608 0 -481.296 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-216.798 -7.699 -578.631 7.419
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.474.559 1.162.214 -474.778 310.907
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.474.559 1.162.214 -474.778 310.907
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.474.559 1.162.214 -474.778 310.907
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
sürdürülen faaliyetlerden pay başına kazanç 30 0,05810000 0,04600000 -0,01870000 0,01200000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-307.375 422.559
Dönem Karı (Zararı)
1.474.559 1.162.214
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.474.559 1.162.214
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
590.758 -143.528
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15-16 48.787 63.876
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
55.409 2.118
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
55.409 2.118
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
41.794 25.724
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 41.794 25.724
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
28 -688.967 -187.945
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.898.350 -236.551
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
2.209.383 48.606
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 1.570.524 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
1.570.524 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29 1.420.406 7.699
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -55.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -55.000
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-1.857.195 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.446.987 -596.127
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.314.904 -142.271
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -7.573 220
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 41.814 1.487
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.299 -5.737
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
19 1.829.377 -449.826
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
618.330 422.559
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-925.705 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-14.780.900 398.409
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
12 -14.803.271
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15-16 0 -5.948
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 0 220.000
Alınan Faiz
22.371 184.357
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-60.772 -222.127
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 13.488 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
11 -72.749 -188.410
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-72.749 -188.410
Ödenen Faiz
28 -1.511 -33.717
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-15.149.047 598.841
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-15.149.047 598.841
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 17.812.898 9.339.699
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 2.663.851 9.938.540
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
7 2.663.851 17.812.898
Finansal Yatırımlar
12 15.089.942 0
Diğer Alacaklar
3.124.391 2.420.359
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 3.124.391 2.420.359
Diğer Dönen Varlıklar
4.035 225.694
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
13 4.035 225.694
ARA TOPLAM
20.882.219 20.458.951
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
20.882.219 20.458.951
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
13.058.109 9.612.963
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 13.058.109 9.612.963
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 47.000.000 47.000.000
Maddi Duran Varlıklar
15 517.156 565.097
Arazi ve Arsalar
22.137 22.137
Binalar
68.616 69.477
Tesis, Makine ve Cihazlar
8.785 9.936
Taşıtlar
311.598 338.992
Mobilya ve Demirbaşlar
106.020 124.555
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 11.313 12.076
Bilgisayar Yazılımları
11.313 12.076
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
60.586.578 57.190.136
TOPLAM VARLIKLAR
81.468.797 77.649.087
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
30.149 89.410
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
30.149 89.410
Banka Kredileri
11 30.149 89.410
Ticari Borçlar
788 8.361
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 788 8.361
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 147.625 105.811
Diğer Borçlar
55.033 50.734
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 55.033 50.734
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.545.254 2.881.541
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
19 3.545.254 2.881.541
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
29 481.239 203.336
ARA TOPLAM
4.260.088 3.339.193
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.260.088 3.339.193
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12.510.373 11.344.709
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerin