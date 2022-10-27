***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor
27.10.2022 18:11
***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
23 0 0 0 0
Satışların Maliyeti
23 0 0 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri
24-25 -2.493.722 -1.504.590 -934.105 -521.401
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
26 12.348.433 2.230.802 3.900.370 611.438
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26 -6.080.034 -596.558 -1.738.623 -371.292
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.774.677 129.654 1.227.642 -281.255
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
27 2.145.384 1.500.099 825.009 918.817
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
27 -1.607.734 0 -19.147 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.312.327 1.629.753 2.033.504 637.562
Finansman Gelirleri
28 4.979.216 325.786 2.133.805 89.235
Finansman Giderleri
28 -4.281.106 -59.964 -2.051.837 -1.135
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.010.437 1.895.575 2.115.472 725.662
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
29 -1.899.923 68.413 -479.517 76.112
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-1.685.035 0 -481.427 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-214.888 68.413 1.910 76.112
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.110.514 1.963.988 1.635.955 801.774
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.110.514 1.963.988 1.635.955 801.774
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
3.110.514 1.963.988 1.635.955 801.774
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen faaliyetlerden pay başına kazanç 30 0,12250000 0,07700000 0,06450000 0,03200000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-12.961.064 1.467.815
Dönem Karı (Zararı)
3.110.514 1.963.988
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
3.110.514 1.963.988
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.885.192 -892.338
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15-16 73.168 95.624
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
39.948 -11.415
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
39.948 -11.415
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
71.567 40.169
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 71.567 40.169
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
28 -780.876 -283.303
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-5.032.153 -325.786
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
4.251.277 42.483
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 1.581.462 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
1.581.462 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29 1.899.923 -68.413
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -665.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -665.000
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-17.549.803 396.165
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
12 -18.517.663 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.821.543 1.190.792
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.821.543 1.190.792
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
20.229 265
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 20.229 265
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 86.895 -11.673
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
56.289 842
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
56.289 842
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
19 2.625.990 -784.061
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-11.554.097 1.467.815
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.406.967 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
507.564 1.897.644
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
12 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15-16 -1.780 -5.948
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 0 1.630.000
Alınan Faiz
509.344 273.592
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-33.628 -321.497
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 40.637 0
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
40.637 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
11 -72.749 -279.014
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-72.749 -279.014
Ödenen Faiz
28 -1.516 -42.483
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-12.487.128 3.043.962
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-12.487.128 3.043.962
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 17.812.898 9.339.699
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 5.325.770 12.383.661
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
7 5.325.770 17.812.898
Finansal Yatırımlar
12 16.936.201 0
Diğer Alacaklar
3.339.795 2.420.359
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 3.339.795 2.420.359
Diğer Dönen Varlıklar
13 56.774 225.694
ARA TOPLAM
25.658.540 20.458.951
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
25.658.540 20.458.951
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
10.917.009 9.612.963
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 10.917.009 9.612.963
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 47.000.000 47.000.000
Maddi Duran Varlıklar
494.936 565.097
Arazi ve Arsalar
22.136 22.137
Binalar
68.186 69.477
Tesis, Makine ve Cihazlar
8.209 9.936
Taşıtlar
297.902 338.992
Mobilya ve Demirbaşlar
98.503 124.555
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10.930 12.076
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 10.930 12.076
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
58.422.875 57.190.136
TOPLAM VARLIKLAR
84.081.415 77.649.087
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
57.298 89.410
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
11 57.298 89.410
Ticari Borçlar
28.590 8.361
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 28.590 8.361
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 192.706 105.811
Diğer Borçlar
107.023 50.734
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 107.023 50.734
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.940.466 2.881.541
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
19 3.940.466 2.881.541
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
29 481.404 203.336
ARA TOPLAM
4.807.487 3.339.193
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.807.487 3.339.193
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12.911.774 11.344.709
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
19 12.911.774 11.344.709
Uzun Vadeli Karşılıklar
442.665 271.043
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 412.665 241.043
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
17 30.000 30.000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
29 4.634.702 4.439.825
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
17.989.141 16.055.577
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
22.796.628 19.394.770
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
61.284.787 58.254.317
Ödenmiş Sermaye
25.382.175 25.382.175
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.934.762 1.934.762
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.690.588 2.770.632
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.690.588 2.770.632
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
2.912.346 2.912.346
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-221.758 -141.714
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.491.839 1.912.819
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
2.450.946 1.871.926
Yasal Yedekler
40.893 40.893
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
25.674.909 -917.150
Net Dönem Karı veya Zararı
3.110.514 27.171.079
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
61.284.787 58.254.317
TOPLAM KAYNAKLAR
84.081.415 77.649.087
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
25.382.175 1.934.762 2.971.702 -118.708 1.912.819 -6.895.393 5.918.887 31.106.244 31.106.244
Transferler
5.918.887 -5.918.887
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
22 -4.708 1.963.988 1.959.280 1.959.280
Dönem Sonu Bakiyeler
25.382.175 1.934.762 2.971.702 -123.416 1.912.819 -976.506 1.963.988 33.065.524 33.065.524
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
25.382.175 1.934.762 2.912.346 -141.714 1.912.819 -917.150 27.171.079 58.254.317 58.254.317
Transferler
579.020 26.592.059 -27.171.079 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
22 -80.044 3.110.514 3.030.470 3.030.470
Dönem Sonu Bakiyeler
25.382.175 1.934.762 2.912.346 -221.758 2.491.839 25.674.909 3.110.514 61.284.787 61.284.787
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.110.514 1.963.988 1.635.955 801.774
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-80.044 -4.708 -42.617 -6.442
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
22 0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22 -100.055 -5.885 -53.271 -8.053
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
20.011 1.177 10.654 1.611
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
20.011 1.177 10.654 1.611
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-80.044 -4.708 -42.617 -6.442
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.030.470 1.959.280 1.593.338 795.332
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
3.030.470 1.959.280 1.593.338 795.332
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074730
BIST