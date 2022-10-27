***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor









***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat23 0 0 0 0Satışların Maliyeti23 0 0 0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0Genel Yönetim Giderleri24-25 -2.493.722 -1.504.590 -934.105 -521.401Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler26 12.348.433 2.230.802 3.900.370 611.438Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler26 -6.080.034 -596.558 -1.738.623 -371.292ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.774.677 129.654 1.227.642 -281.255Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler27 2.145.384 1.500.099 825.009 918.817Yatırım Faaliyetlerinden Giderler27 -1.607.734 0 -19.147 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)4.312.327 1.629.753 2.033.504 637.562Finansman Gelirleri28 4.979.216 325.786 2.133.805 89.235Finansman Giderleri28 -4.281.106 -59.964 -2.051.837 -1.135SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)5.010.437 1.895.575 2.115.472 725.662Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri29 -1.899.923 68.413 -479.517 76.112Dönem Vergi (Gideri) Geliri-1.685.035 0 -481.427 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-214.888 68.413 1.910 76.112SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)3.110.514 1.963.988 1.635.955 801.774DÖNEM KARI (ZARARI)3.110.514 1.963.988 1.635.955 801.774Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları3.110.514 1.963.988 1.635.955 801.774Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen faaliyetlerden pay başına kazanç 30 0,12250000 0,07700000 0,06450000 0,03200000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-12.961.064 1.467.815Dönem Karı (Zararı)3.110.514 1.963.988Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)3.110.514 1.963.988Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)0 0Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.885.192 -892.338Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler15-16 73.168 95.624Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler39.948 -11.415Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler39.948 -11.415Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler71.567 40.169Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21 71.567 40.169Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler28 -780.876 -283.303Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-5.032.153 -325.786Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler4.251.277 42.483Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 1.581.462 0Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler1.581.462 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler29 1.899.923 -68.413Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -665.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 -665.000İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-17.549.803 396.165Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)12 -18.517.663 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.821.543 1.190.792İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.821.543 1.190.792Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler20.229 265İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8 20.229 265Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)20 86.895 -11.673Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler56.289 842İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)56.289 842Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)19 2.625.990 -784.061Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-11.554.097 1.467.815Vergi İadeleri (Ödemeleri)-1.406.967 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI507.564 1.897.644Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları12 0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15-16 -1.780 -5.948Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 0 1.630.000Alınan Faiz509.344 273.592FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-33.628 -321.497Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri11 40.637 0Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri40.637 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları11 -72.749 -279.014Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-72.749 -279.014Ödenen Faiz28 -1.516 -42.483YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-12.487.128 3.043.962NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-12.487.128 3.043.962DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 17.812.898 9.339.699DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 5.325.770 12.383.661Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 5.325.770 17.812.898Finansal Yatırımlar12 16.936.201 0Diğer Alacaklar3.339.795 2.420.359İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 3.339.795 2.420.359Diğer Dönen Varlıklar13 56.774 225.694ARA TOPLAM25.658.540 20.458.951TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR25.658.540 20.458.951DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar10.917.009 9.612.963İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 10.917.009 9.612.963Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller14 47.000.000 47.000.000Maddi Duran Varlıklar494.936 565.097Arazi ve Arsalar22.136 22.137Binalar68.186 69.477Tesis, Makine ve Cihazlar8.209 9.936Taşıtlar297.902 338.992Mobilya ve Demirbaşlar98.503 124.555Maddi Olmayan Duran Varlıklar10.930 12.076Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar16 10.930 12.076TOPLAM DURAN VARLIKLAR58.422.875 57.190.136TOPLAM VARLIKLAR84.081.415 77.649.087KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar57.298 89.410İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar11 57.298 89.410Ticari Borçlar28.590 8.361İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 28.590 8.361Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 192.706 105.811Diğer Borçlar107.023 50.734İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 107.023 50.734Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3.940.466 2.881.541İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)19 3.940.466 2.881.541Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü29 481.404 203.336ARA TOPLAM4.807.487 3.339.193TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.807.487 3.339.193UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12.911.774 11.344.709İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)19 12.911.774 11.344.709Uzun Vadeli Karşılıklar442.665 271.043Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar21 412.665 241.043Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar17 30.000 30.000Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü29 4.634.702 4.439.825TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER17.989.141 16.055.577TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER22.796.628 19.394.770ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar61.284.787 58.254.317Ödenmiş Sermaye25.382.175 25.382.175Paylara İlişkin Primler (İskontolar)1.934.762 1.934.762Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)2.690.588 2.770.632Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)2.690.588 2.770.632Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)2.912.346 2.912.346Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-221.758 -141.714Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.491.839 1.912.819Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı2.450.946 1.871.926Yasal Yedekler40.893 40.893Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları25.674.909 -917.150Net Dönem Karı veya Zararı3.110.514 27.171.079TOPLAM ÖZKAYNAKLAR61.284.787 58.254.317TOPLAM KAYNAKLAR84.081.415 77.649.087Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.382.175 1.934.762 2.971.702 -118.708 1.912.819 -6.895.393 5.918.887 31.106.244 31.106.244Transferler5.918.887 -5.918.887Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)22 -4.708 1.963.988 1.959.280 1.959.280Dönem Sonu Bakiyeler25.382.175 1.934.762 2.971.702 -123.416 1.912.819 -976.506 1.963.988 33.065.524 33.065.524Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.382.175 1.934.762 2.912.346 -141.714 1.912.819 -917.150 27.171.079 58.254.317 58.254.317Transferler579.020 26.592.059 -27.171.079 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)22 -80.044 3.110.514 3.030.470 3.030.470Dönem Sonu Bakiyeler25.382.175 1.934.762 2.912.346 -221.758 2.491.839 25.674.909 3.110.514 61.284.787 61.284.787Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)3.110.514 1.963.988 1.635.955 801.774DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-80.044 -4.708 -42.617 -6.442Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)22 0 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)22 -100.055 -5.885 -53.271 -8.053Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler20.011 1.177 10.654 1.611Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi20.011 1.177 10.654 1.611Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-80.044 -4.708 -42.617 -6.442TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.030.470 1.959.280 1.593.338 795.332Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları3.030.470 1.959.280 1.593.338 795.332http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074730BIST