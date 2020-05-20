***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI ÇAĞRISIYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 20.05.2020Genel Kurul Tarihi 25.06.2020Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.06.2020Ülke TürkiyeŞehir ANKARAİlçe ÇANKAYAAdres AŞAĞI ÖVEÇLER MAHALLESİ 1330 SOKAK 1042.CADDE NO:3/4Gündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi, toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun ve 2019 yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu(URF)'nun ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu(KYBF)'nun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,3 - 2019 yılına ait Bağımsız Denetim Şirketi Rapor Özetinin, 2019 yılı Bilanço, Gelir Tablosu ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakere edilmesi, onaylanması ve ibrası,4 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,5 - 2019 yılı Bilançosuna göre ,Yönetim Kurulunun kar dağıtımı hususundaki teklifinin karara bağlanması,6 - Yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkı artış oranının belirlenmesi ve detaylandırılması,7 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2020 yılı için Yönetim Kurulu'nca belirlenen Bağımsız Denetim Şirketi'nin Genel Kurul'un onayına sunulması,8 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2019 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, Şirketin 2020 yılında yapacağı bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi,9 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Şirket'in 2019 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,10 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'ne göre , 2019 yılında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemlerinin ortakların bilgisine sunulması,11 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarına 2020 yılı için Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği, Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 maddesi gereğince 2019 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,12 - Dilekler,temenni ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 GENEL KURUL DAVET 2019.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 4 GÜNDEM2019.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEk AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak2019 yılına ait Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısının 25/06/2020 Perşembe günü, saat 10:00 ‘da ekli gündemi görüşmek üzere Aşağı Öveçler mahallesi 1330 sokak 1042. cadde No:3/4 Çankaya Ankara adresindeki şirket merkezinde yapılmasına, olağan genel kurul davetinin usulüne uygun olarak yapılmasına, toplantı davetinin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde, Şirket'in www.ulaslar.com.tr internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmesine, genel kurul tarihinden en az 3 hafta önce yasal olarak yayınlanması zorunlu olan bilgi ve belgelerin şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulmasına, şirketin kurumsal internet sitesinde , kamuyu aydınlatma platformunda ve elektronik genel kurul sisteminde yayınlanmasına, genel kurul toplantısı için gerekli başvuru ve işlemlerin yapılmasına katılanların oy birliği ile karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845900BIST