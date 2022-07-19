***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI ÇAĞRISIYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 19.07.2022Genel Kurul Tarihi 19.08.2022Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 18.08.2022Ülke TürkiyeŞehir ANKARAİlçe ÇANKAYAAdres AŞAĞI ÖVEÇLER MAHALLESİ 1330 SOKAK 1042CADDE NO:3 DAİRE NO 4Gündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi, toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi2 - Yönetim kurulu üye sayısının Şirket Esas Sözleşmesine uyumlu hale getirilmesi adına, mevcut yönetim kurulu üyelerine ek olarak üç yönetim kurulu üyesi seçimi ve görev sürelerinin tayini3 - Yeni seçilen yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile, huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi4 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarına 2022 yılı için Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği, Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 maddesi gereğince 2021 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi5 - Dilek ve temenniler ile kapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriYokturGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 GENELKURULBİLGİLENDİRMEDÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 GÜNDEM.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 4 GENEL KURUL DAVET.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 5 yönetim kurulu üye adaylarının özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEk AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu, Şirket merkezinde toplanarak, aşağıdaki kararları almıştır1- Şirketimiz mevcut yönetim kurulu üye sayısının Şirket esas sözleşmesinde belirtilen üye sayısına tamamlanması ve bu doğrultuda mevcut yönetim kurulu üyelerine ek olarak yönetim kurulu üyesi seçilmesi amacıyla, Şirket Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının 19/08/2022 Cuma günü, saat 10:00'da, aşağıdaki gündemi görüşmek üzere Aşağı Öveçler Mahallesi 1330. Sokak 1042. Cadde No:3/4 Çankaya/ANKARA adresindeki Şirket merkezinde yapılmasına, Olağanüstü Genel Kurul davetinin usulüne uygun olarak yapılmasına, toplantı davetinin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde, Şirket'in www.ulaslar.com.tr internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmesine, Genel Kurul tarihinden en az 3 hafta önce yasal olarak yayınlanması zorunlu olan bilgi ve belgelerin Şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulmasına, Şirketin kurumsal internet sitesinde, kamuyu aydınlatma platformunda ve elektronik genel kurul sisteminde yayınlanmasına, Genel Kurul Toplantısı için gerekli başvuru ve işlemlerin yapılmasına,GÜNDEM:1.Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi, toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,2.Yönetim kurulu üye sayısının Şirket Esas Sözleşmesine uyumlu hale getirilmesi adına, mevcut yönetim kurulu üyelerine ek olarak üç yönetim kurulu üyesi seçimi ve görev sürelerinin tayini,3.Yeni seçilen yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile, huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,4.Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarına 2022 yılı için Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği, Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 maddesi gereğince 2021 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,5.Dilek ve temenniler ile kapanış.2- Şirketimiz B grubu pay sahibi Anadolu Girişim Holding A.Ş. tarafından imtiyaza dayalı olarak yönetim kurulu üye adayı gösterilmemesi halinde, Şirketimizin mevcut yönetim kurulu üye sayısının esas sözleşmede öngörülen sayıya tamamlanması adına, Şirketimizin aynı zamanda C grubu pay sahibi olan Cüneyt Ulaş, Tevfik Meftun Ulaş ve Tevfik Mutlu Ulaş'ın yazılı önerisi uyarınca Batuhan Ulaş'ın ve Yılmaz Bartu Ulaş'ın 08.03.2025 tarihine kadar görev yapmak üzere yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilmesine ve aynı zamanda Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.3.7. maddesi çerçevesinde , Kurumsal Yönetim Komitesi'nce yapılan değerlendirme sonucunda Oğuzhan Kıraçoğlu'nun 08.03.2025 tarihine kadar görev yapmak üzere bağımsız yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilmesine,3- Yeni seçilecek yönetim kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkının, Şirketimizin mevcut bağımsız yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı olarak ödenmekte olan, katılınan yönetim kurulu toplantısı başına net 4.278,25-TL (ayda en fazla 1 yönetim kurulu toplantısı için ödenmek üzere) olarak belirlenmesinin genel kurul onayına sunulmasına,oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046297BIST