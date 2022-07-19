***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
19.07.2022 12:18
***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI ÇAĞRISI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 19.07.2022
Genel Kurul Tarihi 19.08.2022
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 18.08.2022
Ülke Türkiye
Şehir ANKARA
İlçe ÇANKAYA
Adres AŞAĞI ÖVEÇLER MAHALLESİ 1330 SOKAK 1042CADDE NO:3 DAİRE NO 4
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi, toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
2 - Yönetim kurulu üye sayısının Şirket Esas Sözleşmesine uyumlu hale getirilmesi adına, mevcut yönetim kurulu üyelerine ek olarak üç yönetim kurulu üyesi seçimi ve görev sürelerinin tayini
3 - Yeni seçilen yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile, huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi
4 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarına 2022 yılı için Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği, Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 maddesi gereğince 2021 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
5 - Dilek ve temenniler ile kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 GENELKURULBİLGİLENDİRMEDÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 GÜNDEM.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 GENEL KURUL DAVET.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5 yönetim kurulu üye adaylarının özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu, Şirket merkezinde toplanarak, aşağıdaki kararları almıştır
1- Şirketimiz mevcut yönetim kurulu üye sayısının Şirket esas sözleşmesinde belirtilen üye sayısına tamamlanması ve bu doğrultuda mevcut yönetim kurulu üyelerine ek olarak yönetim kurulu üyesi seçilmesi amacıyla, Şirket Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının 19/08/2022 Cuma günü, saat 10:00'da, aşağıdaki gündemi görüşmek üzere Aşağı Öveçler Mahallesi 1330. Sokak 1042. Cadde No:3/4 Çankaya/ANKARA adresindeki Şirket merkezinde yapılmasına, Olağanüstü Genel Kurul davetinin usulüne uygun olarak yapılmasına, toplantı davetinin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde, Şirket'in www.ulaslar.com.tr internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmesine, Genel Kurul tarihinden en az 3 hafta önce yasal olarak yayınlanması zorunlu olan bilgi ve belgelerin Şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulmasına, Şirketin kurumsal internet sitesinde, kamuyu aydınlatma platformunda ve elektronik genel kurul sisteminde yayınlanmasına, Genel Kurul Toplantısı için gerekli başvuru ve işlemlerin yapılmasına,
GÜNDEM:
1.Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi, toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2.Yönetim kurulu üye sayısının Şirket Esas Sözleşmesine uyumlu hale getirilmesi adına, mevcut yönetim kurulu üyelerine ek olarak üç yönetim kurulu üyesi seçimi ve görev sürelerinin tayini,
3.Yeni seçilen yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile, huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
4.Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarına 2022 yılı için Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği, Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 maddesi gereğince 2021 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
5.Dilek ve temenniler ile kapanış.
2- Şirketimiz B grubu pay sahibi Anadolu Girişim Holding A.Ş. tarafından imtiyaza dayalı olarak yönetim kurulu üye adayı gösterilmemesi halinde, Şirketimizin mevcut yönetim kurulu üye sayısının esas sözleşmede öngörülen sayıya tamamlanması adına, Şirketimizin aynı zamanda C grubu pay sahibi olan Cüneyt Ulaş, Tevfik Meftun Ulaş ve Tevfik Mutlu Ulaş'ın yazılı önerisi uyarınca Batuhan Ulaş'ın ve Yılmaz Bartu Ulaş'ın 08.03.2025 tarihine kadar görev yapmak üzere yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilmesine ve aynı zamanda Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.3.7. maddesi çerçevesinde , Kurumsal Yönetim Komitesi'nce yapılan değerlendirme sonucunda Oğuzhan Kıraçoğlu'nun 08.03.2025 tarihine kadar görev yapmak üzere bağımsız yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilmesine,
3- Yeni seçilecek yönetim kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkının, Şirketimizin mevcut bağımsız yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı olarak ödenmekte olan, katılınan yönetim kurulu toplantısı başına net 4.278,25-TL (ayda en fazla 1 yönetim kurulu toplantısı için ödenmek üzere) olarak belirlenmesinin genel kurul onayına sunulmasına,
oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046297
BIST