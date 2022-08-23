***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI KARARLARININ TESCİLİYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 19.07.2022Genel Kurul Tarihi 19.08.2022Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 18.08.2022Ülke TürkiyeŞehir ANKARAİlçe ÇANKAYAAdres AŞAĞI ÖVEÇLER MAHALLESİ 1330 SOKAK 1042CADDE NO:3 DAİRE NO 4Gündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi, toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi2 - Yönetim kurulu üye sayısının Şirket Esas Sözleşmesine uyumlu hale getirilmesi adına, mevcut yönetim kurulu üyelerine ek olarak üç yönetim kurulu üyesi seçimi ve görev sürelerinin tayini3 - Yeni seçilen yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile, huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi4 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarına 2022 yılı için Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği, Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 maddesi gereğince 2021 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi5 - Dilek ve temenniler ile kapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriYokturGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları 1. Gündemin birinci maddesi gereğince, Toplantı Başkanlığına Tevfik Meftun ULAŞ'ın, Oy Toplayıcılığına Tevfik Mutlu ULAŞ'ın ve Tutanak Yazmanlığına Ekrem YADİGAR‘ın seçilmesi ve Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi katılanların oybirliğiyle kabul edildi.2. Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi.(B) grubu imtiyazlı pay sahibi ortak tarafından toplantıya katılınıp herhangi bir aday bildirilmediği gibi toplantı öncesinde de herhangi bir aday bildirilmediği görüldü.Şirketimizin mevcut yönetim kurulu üye sayısının esas sözleşmede öngörülen sayıya tamamlanması adına, Şirketimizin aynı zamanda C grubu pay sahipleri olan Cüneyt ULAŞ, Tevfik Meftun ULAŞ ve Tevfik Mutlu ULAŞ'ın yazılı önerisi uyarınca, 08.03.2022 tarihinde yapılan 2021 yılına ait olağan genel kurul toplantısında 08.03.2025 tarihine kadar görev yapmak üzere seçilen Tevfik Meftun ULAŞ, Tevfik Mutlu ULAŞ, Cüneyt ULAŞ, Ekrem YADİGAR ve Aslan YEŞİLYURT'tan oluşan mevcut yönetim kurulu üyelerine ek olarak, Yılmaz Bartu ULAŞ ve Batuhan ULAŞ'ın 08.03.2025 tarihine kadar görev yapmak üzere yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.3.7. maddesi çerçevesinde, Kurumsal Yönetim Komitesi'nce yapılan değerlendirme sonucunda Oğuzhan KIRAÇOĞLU'nun 08.03.2025 tarihine kadar görev yapmak üzere bağımsız yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilmesi hususunda yönetim kurulunun almış olduğu karar genel kurulun onayına sunuldu.Yapılan oylama sonucunda, 08.03.2022 tarihinde yapılan 2021 yılına ait olağan genel kurul toplantısında 08.03.2025 tarihine kadar görev yapmak üzere seçilen Tevfik Meftun ULAŞ, Tevfik Mutlu ULAŞ, Cüneyt ULAŞ, Ekrem YADİGAR ve Aslan YEŞİLYURT'tan oluşan mevcut yönetim kurulu üyelerine ek olarak• ........ adresinde mukim, Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu yazılı beyan eden ve toplantıda hazır bulunan............. T.C. kimlik numaralı Yılmaz Bartu ULAŞ'ın, 08.03.2025 tarihine kadar görev yapmak üzere yönetim kurulu üyesi,• ............. adresinde mukim Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu yazılı beyan eden ve toplantıda hazır bulunan ...............T.C. kimlik numaralı Batuhan ULAŞ'ın, 08.03.2025 tarihine kadar görev yapmak üzere yönetim kurulu üyesi,• ............ adresinde mukim Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu yazılı beyan eden ve toplantıda hazır bulunan ............ T.C. kimlik numaralı Oğuzhan KIRAÇOĞLU'nun, 08.03.2025 tarihine kadar görev yapmak üzere bağımsız yönetim kurulu üyesi,olarak seçilmeleri katılanların oybirliği ile kabul edildi.3. Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.08.03.2022 tarihinde yapılan 2021 yılına ait olağan genel kurul toplantısında seçilen yönetim kurulu üyeleri için kararlaştırılan huzur hakkı ve/veya ücretlerin aynen devamı ile birlikte Yönetim Kurulumuzun 19.07.2022 tarih, 2022/013 sayılı kararındaki önerisi kapsamında, işbu genel kurul toplantısında yeni seçilen yönetim kurulu üyeleri Yılmaz Bartu ULAŞ ve Batuhan ULAŞ ile bağımsız yönetim kurulu üyesi Oğuzhan KIRAÇOĞLU'na ayrı ayrı, Şirketimizin mevcut bağımsız yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı olarak ödenmekte olan, katılınan yönetim kurulu toplantısı başına net 4.278,25-TL'nin (ayda en fazla 1 yönetim kurulu toplantısı için ödenmek üzere) huzur hakkı olarak ödenmesi hususu görüşüldü ve katılanların oybirliği ile kabul edildi.4. Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.SPK'nın II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 1.3.6 no'lu Maddesi gereğince, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapabilmeleri ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapabilmeleri ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak olabilmelerine ilişkin 2021 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler olmadığı hakkında ortaklara bilgi verildi.2022 yılı için Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde bahis konusu faaliyetleri (Şirketle İşlem Yapma, Şirket'e Borçlanma, Şirketle Rekabet Edebilme) gerçekleştirebilmeleri için izin verilmesi katılanların oybirliği ile kabul edildi.5.Dilek ve temennilerde söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından ve alınan kararlara da itiraz eden bulunmadığından olağanüstü genel kurul toplantısı toplantı başkanı tarafından 10:13'da kapatıldı.Bu tutanak toplantı mahallinde düzenlenerek 3 nüsha imza edildi.19.08.2022-AnkaraGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarih