***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi









***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )Özet Bilgi AYRILMA HAKKI SÜREÇ İPTALİYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırSüreç İptal Nedeni23.03.2023 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısına katılıp, önemli nitelikteki işleme konu gündem maddesine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahibi olmadığından , ayrılma hakkı süreci sona ermiştir.İptal Edilen SüreçAyrılma Hakkı Kullanımıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128018BIST