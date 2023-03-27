Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi

27.03.2023 10:52
***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Hak Kullanım Süreç


***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )

Özet Bilgi AYRILMA HAKKI SÜREÇ İPTALİ
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Süreç İptal Nedeni
23.03.2023 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısına katılıp, önemli nitelikteki işleme konu gündem maddesine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahibi olmadığından , ayrılma hakkı süreci sona ermiştir.
İptal Edilen Süreç
Ayrılma Hakkı Kullanımı





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128018


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:405.013
Değişim :  -0,37% |  -18,59
Açılış :  5.065  
Önceki Kapanış :  5.032  
En Yüksek
5.074 En Düşük
5.002
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler11:38
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BVSAN 72,70 262.876.705 % 9,98  
AKFYE 20,96 3.064.866.294 % 9,97  
DERIM 10,04 9.961.353 % 9,97  
SANEL 17,56 14.156.268 % 9,96  
SUWEN 55,25 25.518.897 % 9,95  
daha fazla
11:38 Alış Satış %  
Dolar 19,0886 19,0927 % 0,22  
Euro 20,5636 20,5762 % 0,36  
Sterlin 23,3290 23,4460 % 0,44  
Frank 20,7396 20,8646 % 0,52  
Riyal 5,0663 5,0917 % 0,20  
daha fazla
11:38 Alış Satış %  
Altın Ons 1.969 1.969 -9,42  
Altın Gr. 1.209 1.210 -2,38  
Cumhuriyet 8.193 8.317 -63,00  
Tam 8.173 8.256 -83,00  
Yarım 4.006 4.040 -41,00  
Çeyrek 2.003 2.020 -20,00  
Gümüş.Ons 23,02 23,05 -0,20  
Gümüş Gr. 14,15 14,17 -0,09  
B. Petrol 75,08 75,08 0,49  
Seans Raporu 11:38
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru