***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 YILI KAR PAYI DAĞITILMAYACAĞINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU KARARIYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 12.03.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 13.04.2021Nakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREULAS00022 0,0000000 0 0 0,0000000 0B Grubu, İşlem Görmüyor, TREULAS00030 0,0000000 0 0 0,0000000 0C Grubu, ULAS, TREULAS00014 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREULAS00022 0 0B Grubu, İşlem Görmüyor, TREULAS00030 0 0C Grubu, ULAS, TREULAS00014 0 0Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu 12.03.2021 tarihinde Şirket merkezinde toplanarak, 01.01.2020-31.12.2020 hesap döneminde vergi bilançosuna göre zarar etmiş olması nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kar Payı Tebliği (II-19.1)'ne göre kar dağıtma imkanı bulunmamaktadır. Bu nedenle 2020 yılı olağan genel kurul toplantısında kar dağıtımı yapılamayacağının pay sahiplerinin bilgisine ve genel kurulun onayına sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 2020 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 25.382.1752. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 40.893Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi yoktur* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 5.918.887 -943.849,534. Vergiler ( - ) 0 05. Net Dönem Kârı 5.918.887 -943.849,536. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) -6.865.715 -12.815.521,197. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 08. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 0 0Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 09. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 0 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 0 011. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0* Nakit 0 0* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 0 020. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 1.871.926 1.871.926Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 0 0 0 0 0B Grubu 0 0 0 0 0C Grubu 0 0 0 0 0TOPLAM 0 0 0 0 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917833BIST