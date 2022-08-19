***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1
19.08.2022 13:59
***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1 )
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Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
-
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
-
Yönetim kurulu başkanının adı
Cüneyt Ulaş
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057079
BIST
15:463.017
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -2,80
|Açılış
|: 3.025
|
|Önceki Kapanış
|: 3.020
|
3.052
En Düşük
2.999
15:4618,1244
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0454
|Açılış
|: 18,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1700
|
18,1244
En Düşük
18,0302
15:4618,2564
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0046
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3700
|
18,2861
En Düşük
18,1952
15:461.022,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,38
|Açılış
|: 1.022,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,53
|
1.023,27
En Düşük
1.016,82
BIST En Aktif Hisseler15:46
|HKTM
|13,31
|1.255.066
|% 10,00
|
|SEYKM
|9,25
|68.901.822
|% 9,99
|
|OYLUM
|4,08
|27.713.424
|% 9,97
|
|RYSAS
|10,06
|68.740.346
|% 9,95
|
|UFUK
|72,40
|1.582.487
|% 9,95
|
|ALCTL
|31,50
|76.448.159
|% -9,27
|
|GZNMI
|42,06
|364.762.383
|% -8,29
|
|EMNIS
|47,06
|558.007
|% -7,91
|
|DENGE
|2,25
|57.076.636
|% -7,41
|
|SEGYO
|1,25
|165.348.688
|% -6,72
|
|THYAO
|69,15
|3.686.827.863
|% -0,72
|
|SISE
|25,54
|2.801.389.559
|% 0,16
|
|PETKM
|11,09
|2.329.541.554
|% 0,27
|
|EREGL
|29,74
|2.312.020.853
|% 0,88
|
|TUPRS
|331,00
|2.250.403.924
|% 0,61
|
|EKGYO
|3,72
|1.619.844.607
|% 2,20
|
|YKBNK
|5,74
|1.960.761.671
|% -2,88
|
|DOHOL
|4,95
|1.196.203.964
|% 4,43
|
|ALBRK
|2,01
|468.592.505
|% 2,55
|
|PETKM
|11,09
|2.329.541.554
|% 0,27
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1140
|18,1244
|% 0,25
|
|Euro
|18,2472
|18,2564
|% -0,03
|
|Sterlin
|21,3715
|21,4787
|% -0,57
|
|Frank
|18,8512
|18,9648
|% 0,25
|
|Riyal
|4,8060
|4,8301
|% 0,21
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.756
|-2,65
|
|Altın Gr.
|1.022
|1.022
|0,92
|
|Cumhuriyet
|6.818
|6.921
|-36,00
|
|Tam
|6.862
|6.912
|-25,00
|
|Yarım
|3.343
|3.379
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.677
|1.689
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,24
|19,26
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|11,20
|11,21
|-0,15
|
|B. Petrol
|94,83
|94,83
|-1,76
|
Seans Raporu
15:46
daha fazla
-
16:01CEMAS
Yüzde 6.38 oranında artışla 1.50 lira fiyatla işlem gören hissede 111, 377, 817 adet işlem
-
16:00KLGYO
Yüzde 5.80 oranında artışla 1.46 lira fiyatla işlem gören hissede 144, 612, 126 adet işlem
-
15:59CMENT
Yüzde 8.54 oranında artışla 55.95 lira fiyatla işlem gören hissede 43, 012 adet işlem
-
15:58XU100
Endeks 3, 024 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 12 üstünde . İşlem hacmi 45, 082.00 milyon TL de
-
15:58GLRYH
Yüzde 5.48 oranında artışla 4.04 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 378, 168 adet işlem