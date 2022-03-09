***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2
09.03.2022 11:40
***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2 )
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Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-II
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee) Aslan Yeşilyurt Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) Ekrem Yadigar Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Ekrem Yadigar Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Aslan Yeşilyurt Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Füsun Kalıpçılar Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Aslan Yeşilyurt Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Ekrem Yadigar Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008652
BIST
11:342.050
En Yüksek
|Değişim
|: 1,90%
|| 38,23
|Açılış
|: 2.036
|
|Önceki Kapanış
|: 2.011
|
2.055
En Düşük
2.033
11:3414,6380
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 0,1874
|Açılış
|: 14,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,5300
|
14,6601
En Düşük
14,4349
11:3416,0745
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 0,2701
|Açılış
|: 16,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
|
16,0965
En Düşük
15,7698
11:34963,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 9,16
|Açılış
|: 963,11
|
|Önceki Kapanış
|: 954,01
|
965,22
En Düşük
949,40
BIST En Aktif Hisseler11:32
|GZNMI
|16,94
|131.014
|% 10,00
|
|GRSEL
|9,07
|268.282
|% 9,94
|
|SASA
|55,75
|994.381.545
|% 9,85
|
|ROYAL
|3,60
|255.370
|% 9,09
|
|AVOD
|1,87
|43.700.441
|% 8,72
|
|KAPLM
|52,00
|23.400
|% -4,67
|
|EDIP
|3,42
|4.136.866
|% -3,93
|
|BRLSM
|9,30
|8.349.801
|% -3,63
|
|EMNIS
|21,04
|10.520
|% -3,49
|
|YUNSA
|14,47
|13.420.219
|% -3,40
|
|HALKB
|4,48
|13.399.999.997
|% 1,59
|
|THYAO
|26,34
|1.983.897.782
|% 4,11
|
|KRDMD
|15,03
|1.261.470.608
|% 3,02
|
|KOZAL
|144,30
|1.138.374.083
|% -0,21
|
|SASA
|55,75
|994.381.545
|% 9,85
|
|HALKB
|4,48
|13.399.999.997
|% 1,59
|
|KRDMD
|15,03
|1.261.470.608
|% 3,02
|
|THYAO
|26,34
|1.983.897.782
|% 4,11
|
|YKBNK
|3,68
|262.269.475
|% 1,66
|
|SISE
|13,48
|900.056.763
|% 4,42
|
|11:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6258
|14,6323
|% 1,26
|
|Euro
|16,0378
|16,0749
|% 1,71
|
|Sterlin
|19,1903
|19,2865
|% 1,61
|
|Frank
|15,7205
|15,8152
|% 1,41
|
|Riyal
|3,8936
|3,9131
|% 1,33
|
|11:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.048
|2.048
|-2,95
|
|Altın Gr.
|962
|962
|8,41
|
|Cumhuriyet
|6.249
|6.343
|212,00
|
|Tam
|6.217
|6.377
|219,79
|
|Yarım
|3.005
|3.085
|106,32
|
|Çeyrek
|1.507
|1.542
|53,16
|
|Gümüş.Ons
|26,48
|26,52
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|12,45
|12,46
|0,17
|
|B. Petrol
|130
|130
|1,74
|
Seans Raporu
11:32
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11:47OYAKC
Yüzde 5.81 oranında artışla 8.01 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 061, 119 adet işlem
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11:46HEKTS
Yüzde 5.10 oranında artışla 14.42 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 000, 049 adet işlem
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11:45
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAL, VESTL, ASELS
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11:45
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SASA, SISE, TAVHL
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11:45XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 36, 98 artarak (% 2.03 ) 1, 857