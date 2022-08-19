***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2
19.08.2022 13:59
***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2 )
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Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-II
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
-
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee) Oğuzhan Kıraçoğlu Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) Ekrem Yadigar Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Aslan Yeşilyurt Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Yılmaz Bartu Ulaş Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Füsun Kalıpçılar Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Ekrem Yadigar Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Batuhan Ulaş Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
- - -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057080
BIST
14:123.020
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,13
|Açılış
|: 3.025
|
|Önceki Kapanış
|: 3.020
|
3.052
En Düşük
3.008
14:1218,1125
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0335
|Açılış
|: 18,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1700
|
18,1150
En Düşük
18,0302
14:1218,2174
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0436
|Açılış
|: 18,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3700
|
18,2861
En Düşük
18,1985
14:121.019,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -2,01
|Açılış
|: 1.019,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,53
|
1.023,00
En Düşük
1.016,82
BIST En Aktif Hisseler14:10
|HKTM
|13,31
|1.141.133
|% 10,00
|
|SEYKM
|9,25
|67.642.074
|% 9,99
|
|OYLUM
|4,08
|26.615.048
|% 9,97
|
|RYSAS
|10,06
|64.738.452
|% 9,95
|
|AZTEK
|14,49
|334.935.432
|% 9,94
|
|ALCTL
|31,76
|58.409.822
|% -8,53
|
|LKMNH
|16,92
|29.011.640
|% -8,09
|
|GZNMI
|42,18
|322.585.105
|% -8,02
|
|EMNIS
|47,06
|558.007
|% -7,91
|
|DENGE
|2,27
|51.153.020
|% -6,58
|
|THYAO
|69,10
|3.029.957.412
|% -0,79
|
|SISE
|25,76
|2.387.088.257
|% 1,02
|
|PETKM
|11,07
|2.018.856.841
|% 0,09
|
|EREGL
|29,86
|1.908.345.609
|% 1,29
|
|TUPRS
|334,80
|1.727.220.294
|% 1,76
|
|YKBNK
|5,73
|1.507.385.391
|% -3,05
|
|DOHOL
|4,91
|957.191.723
|% 3,59
|
|ALBRK
|1,99
|383.569.017
|% 1,53
|
|PETKM
|11,07
|2.018.856.841
|% 0,09
|
|EKGYO
|3,63
|600.967.741
|% -0,27
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,0963
|18,1191
|% 0,22
|
|Euro
|18,2108
|18,2183
|% -0,23
|
|Sterlin
|21,3713
|21,4785
|% -0,57
|
|Frank
|18,8590
|18,9726
|% 0,29
|
|Riyal
|4,8076
|4,8317
|% 0,25
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.750
|1.750
|-8,36
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.020
|-1,99
|
|Cumhuriyet
|6.821
|6.924
|-33,00
|
|Tam
|6.842
|6.895
|-42,00
|
|Yarım
|3.334
|3.371
|-21,00
|
|Çeyrek
|1.672
|1.685
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|19,23
|19,25
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|11,21
|11,22
|-0,14
|
|B. Petrol
|94,47
|94,47
|-2,12
|
Seans Raporu
14:10
daha fazla
-
14:25TEKTU
Yüzde 6.18 oranında artışla 1.89 lira fiyatla işlem gören hissede 51, 886, 313 adet işlem
-
14:24CMBTN
Yüzde 8.72 oranında artışla 295.50 lira fiyatla işlem gören hissede 137, 308 adet işlem
-
14:23XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 93 kaybederek (% -0.07 ) 2, 680
-
14:23
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MNDRS, AZTEK, HKTM, OYLUM, RYSAS, SEYKM
-
14:23
CMBTN, SAYAS, RYSAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında