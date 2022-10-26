***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
26.10.2022 14:23
***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 26.10.2022 tarih ve E-18454353-100.06-12119 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağan dışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği uyarınca kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususunda açıklama talep edilmiştir. Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağan dışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği kapsamında, Şirketin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074291
BIST
18:053.976
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 1,35
|Açılış
|: 3.990
|
|Önceki Kapanış
|: 3.975
|
4.016
En Düşük
3.959
18:0518,6073
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0045
|Açılış
|: 18,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6457
En Düşük
18,5292
18:0518,7389
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,1881
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,7389
En Düşük
18,4735
18:05998,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 9,66
|Açılış
|: 998,45
|
|Önceki Kapanış
|: 988,79
|
1.002,00
En Düşük
984,33
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MMCAS
|5,06
|1.890.202
|% 10,00
|
|CANTE
|140,80
|95.086.203
|% 10,00
|
|DITAS
|38,50
|26.069.173
|% 10,00
|
|HEDEF
|11,00
|49.746.744
|% 10,00
|
|ORMA
|54,95
|2.733.945
|% 9,99
|
|AGYO
|7,53
|61.194.940
|% -9,93
|
|KERVN
|0,65
|3.787.793
|% -9,72
|
|UFUK
|63,60
|4.122.373
|% -5,99
|
|YEOTK
|54,00
|87.347.779
|% -5,51
|
|ALKA
|37,42
|321.095.024
|% -5,27
|
|THYAO
|98,80
|5.700.489.418
|% -1,69
|
|AKBNK
|15,78
|3.562.837.477
|% 1,68
|
|ASELS
|33,22
|3.334.767.658
|% 4,14
|
|SISE
|34,00
|2.891.615.639
|% 0,53
|
|TUPRS
|367,90
|2.731.244.097
|% -1,76
|
|EKGYO
|4,57
|1.962.512.839
|% 0,88
|
|TSKB
|3,09
|1.121.343.746
|% -2,83
|
|SKBNK
|2,08
|748.271.210
|% -3,70
|
|AKBNK
|15,78
|3.562.837.477
|% 1,68
|
|ODAS
|7,95
|1.650.919.085
|% 3,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5905
|18,6073
|% 0,02
|
|Euro
|18,7238
|18,7389
|% 1,01
|
|Sterlin
|21,5108
|21,6186
|% 1,10
|
|Frank
|18,7606
|18,8736
|% 0,70
|
|Riyal
|4,9334
|4,9581
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.672
|1.672
|19,20
|
|Altın Gr.
|998
|998
|8,96
|
|Cumhuriyet
|6.681
|6.782
|32,00
|
|Tam
|6.702
|6.776
|18,00
|
|Yarım
|3.266
|3.310
|9,00
|
|Çeyrek
|1.638
|1.658
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,63
|19,65
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|11,70
|11,71
|0,12
|
|B. Petrol
|93,80
|93,80
|2,06
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59BJKAS
Yüzde 6.25 oranında artışla 5.78 lira fiyatla işlem gören hissede 52, 852, 783 adet işlem
-
17:58ULUUN
Yüzde 9.96 oranında artışla 34.66 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 631, 633 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KCHOL, TCELL, TOASO
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler AKSEN, ASELS, HEKTS
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 88 kaybederek (% -0.03 ) 3, 516