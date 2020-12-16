***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.12.2020 15:46
***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.09.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
21.09.2020 tarihinde ANKADEA Danışmanlık A.Ş. ile imzalamış olduğumuz danışmanlık sözleşmesi kapsamında , danışman şirket tarafından elimize ulaştırılan yazıda , sektör ve pazar araştırmalarının devam etmekte olduğu, çalışmalar süresince herhangi bir kurumla resmi olarak görüşme gerçekleştirilmediği bildirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893433
BIST
16:081.405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 9,10
|Açılış
|: 1.404
|
|Önceki Kapanış
|: 1.395
|
1.410
En Düşük
1.401
16:087,8106
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0256
|Açılış
|: 7,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8453
En Düşük
7,7602
16:089,5248
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0086
|Açılış
|: 9,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5150
|
9,5424
En Düşük
9,4474
16:08466,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -1,15
|Açılış
|: 466,17
|
|Önceki Kapanış
|: 467,31
|
468,37
En Düşük
463,09
BIST En Aktif Hisseler16:08
|SNKRN
|9,24
|2.341.564
|% 10,00
|
|IDGYO
|7,60
|11.070.499
|% 9,99
|
|IZTAR
|17,94
|1.487.405
|% 9,99
|
|UZERB
|56,20
|2.548.951
|% 9,98
|
|AVOD
|8,07
|124.518.688
|% 9,95
|
|EPLAS
|24,66
|1.006.745
|% -10,00
|
|MZHLD
|22,68
|1.125.335
|% -10,00
|
|SANFM
|12,33
|188.089
|% -10,00
|
|UFUK
|12,50
|84.632
|% -9,94
|
|MMCAS
|3,95
|995.086
|% -9,61
|
|THYAO
|12,92
|2.285.639.874
|% 2,30
|
|SISE
|7,25
|1.477.653.873
|% -1,09
|
|GARAN
|9,78
|1.400.838.989
|% 1,35
|
|ODAS
|4,09
|1.177.246.440
|% 2,00
|
|ASELS
|18,06
|944.735.946
|% 1,52
|
|ODAS
|4,09
|1.177.246.440
|% 2,00
|
|YKBNK
|3,13
|744.294.240
|% -0,32
|
|EKGYO
|2,10
|438.559.639
|% 0,00
|
|SISE
|7,25
|1.477.653.873
|% -1,09
|
|KLGYO
|2,61
|476.770.782
|% 5,67
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8068
|7,8106
|% -0,33
|
|Euro
|9,5191
|9,5248
|% -0,09
|
|Sterlin
|10,5329
|10,5857
|% 0,25
|
|Frank
|8,7882
|8,8412
|% -0,32
|
|Riyal
|2,0740
|2,0844
|% -0,41
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.853
|-1,29
|
|Altın Gr.
|466
|466
|-1,15
|
|Cumhuriyet
|3.090
|3.136
|22,00
|
|Tam
|3.074
|3.152
|-8,58
|
|Yarım
|1.486
|1.525
|-4,15
|
|Çeyrek
|745
|762
|-2,07
|
|Gümüş.Ons
|24,93
|24,97
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,29
|0,11
|
|B. Petrol
|50,76
|50,76
|0,00
|
Seans Raporu
16:08
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16:23BRYAT
Yüzde 8.03 oranında artışla 374.00 lira fiyatla işlem gören hissede 139, 321 adet işlem
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16:21XU100
Endeks 1, 405 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 67 üstünde . İşlem hacmi 22, 706.00 milyon TL de
-
16:20BRMEN
Yüzde 6.98 oranında artışla 3.22 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 059, 697 adet işlem
-
16:19AVOD
Yüzde 9.95 oranında artışla 8.07 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 065, 983 adet işlem
-
16:18BRSAN
Yüzde 6.35 oranında artışla 20.26 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 914, 743 adet işlem