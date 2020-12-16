***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.09.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar21.09.2020 tarihinde ANKADEA Danışmanlık A.Ş. ile imzalamış olduğumuz danışmanlık sözleşmesi kapsamında , danışman şirket tarafından elimize ulaştırılan yazıda , sektör ve pazar araştırmalarının devam etmekte olduğu, çalışmalar süresince herhangi bir kurumla resmi olarak görüşme gerçekleştirilmediği bildirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893433BIST