***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.11.2021 14:15
***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Şirketimiz bilançosunda kayıtlı, Okurcalar Köyü 1009 Sokak N1 Karaburun/Alanya/Antalya adresindeki "Viva Ulaşlar" adlı otelin Uçsa Turizm Otelcilik İnşaat Sanayi ve Ticaret İthalat İhracat Ltd. Şti'ye kiralanmasını konu edinen, 09.01.2017 başlangıç tarihli kira sözleşmesinin süresi 09.01.2022 tarihi itibariyle son bulmaktadır. Kiracı Uçsa Turizm Otelcilik İnşaat Sanayi ve Ticaret İthalat İhracat Ltd. Şti, Şirketimize sunduğu 09.11.2021 tarihli yazı ile, kira sözleşmesinin şu an için mevcut şartlarıyla 09.01.2022 tarihinden sonraki dönem için yenilenmemesi iradesinde olduğunu ancak yeni kira dönemi için şartlarda karşılıklı anlaşma sağlanması halinde yeni bir kira sözleşmesi imzalanabileceğini bildirmiştir. Şirketimizin bilançosunda kayıtlı yukarıda anılan taşınmazdan, 09.01.2022 tarihinden sonraki dönemde yine kiralama yolu ile gelir elde edilmeye devam edilmesi planlanmakta olup, taşınmazın kiralanması için çalışmalara başlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976246
BIST
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En Yüksek
|Değişim
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|| 14,74
|Açılış
|: 1.612
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|Önceki Kapanış
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1.628
En Düşük
1.605
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|Açılış
|: 9,7170
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|Önceki Kapanış
|: 9,7200
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9,7361
En Düşük
9,6593
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571,15
En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler14:24
|TSPOR
|6,18
|26.482.468
|% 9,96
|
|DOBUR
|84,55
|14.035.892
|% 9,95
|
|GSDDE
|4,25
|28.781.572
|% 7,32
|
|GSRAY
|4,20
|301.313.421
|% 7,14
|
|SUMAS
|91,05
|227.238
|% 6,49
|
|KARYE
|13,00
|162.117.796
|% -9,97
|
|BASGZ
|20,46
|357.479.592
|% -9,95
|
|ERSU
|4,64
|38.696.825
|% -9,90
|
|INVEO
|28,82
|11.836.090
|% -8,80
|
|AKFGY
|5,41
|30.215.263
|% -8,61
|
|GARAN
|10,87
|1.719.853.209
|% 0,83
|
|SISE
|9,37
|1.594.475.360
|% 4,46
|
|PETKM
|6,96
|1.464.455.053
|% 2,05
|
|THYAO
|18,27
|1.161.897.142
|% 1,22
|
|YKBNK
|3,13
|947.431.699
|% 2,96
|
|YKBNK
|3,13
|947.431.699
|% 2,96
|
|PETKM
|6,96
|1.464.455.053
|% 2,05
|
|SISE
|9,37
|1.594.475.360
|% 4,46
|
|ODAS
|1,51
|252.519.162
|% 2,03
|
|GARAN
|10,87
|1.719.853.209
|% 0,83
|
|14:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7124
|9,7172
|% 0,41
|
|Euro
|11,2636
|11,2695
|% 0,42
|
|Sterlin
|13,1537
|13,2196
|% 0,48
|
|Frank
|10,5924
|10,6562
|% 0,38
|
|Riyal
|2,5814
|2,5944
|% 0,33
|
|14:24
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.826
|1.826
|2,21
|
|Altın Gr.
|570
|570
|2,29
|
|Cumhuriyet
|3.768
|3.825
|-2,00
|
|Tam
|3.754
|3.849
|3,43
|
|Yarım
|1.815
|1.862
|1,66
|
|Çeyrek
|910
|931
|0,83
|
|Gümüş.Ons
|24,38
|24,43
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,61
|7,63
|0,01
|
|B. Petrol
|83,74
|83,74
|0,31
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