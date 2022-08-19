***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu, 19.08.2022 tarihinde Şirket merkezimizde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır: -Şirketin 08.03.2022 tarihinde gerçekleştirilen 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri Cüneyt Ulaş, Tevfik Meftun Ulaş, Tevfik Mutlu Ulaş, Ekrem Yadigar ve Aslan Yeşilyurt arasında, Yönetim Kurulunun 09/03/2022 tarih 2022/08 sayılı kararı uyarınca kararlaştırılan görev taksimi neticesinde Cüneyt Ulaş'ın Yönetim Kurulu Başkanı olarak,Tevfik Meftun Ulaş'ın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak, Tevfik Mutlu Ulaş'ın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak, Ekrem Yadigar ve Aslan Yeşilyurt bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak, görevlerinin aynen devamına,Bu defa Şirketin 19.08.2022 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında mevcut üyelere ek olarak Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Yılmaz Bartu Ulaş, Batuhan Ulaş ve Oğuzhan Kıraçoğlu arasından, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu m. 366 hükmü uyarınca yapılan görev taksimi sonucunda Yılmaz Bartu Ulaş ve Batuhan Ulaş'ın ayrı ayrı icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu Üyeleri olarak, Oğuzhan Kıraçoğlu'nun bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak, görevlendirilmelerine,-Şirket'in temsil ve ilzamına ilişkin olarak mevcut Yönetim Kurulu Üyelerinden Ekrem Yadigar ve Aslan Yeşilyurt'un Şirketi temsilin aynen devamına,-İşbu toplantıda alınan kararlar yönünden, tüm ilgili makamlar nezdinde gerekli işlemlerin yapılmasına, katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057076BIST