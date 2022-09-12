***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.09.2022 14:41
***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin %0,04 oranında ortağı olan Anadolu Girişim Holding A.Ş.nin Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret Pazarlama A.Ş:'deki 11.375(onbirbinüçyüzyetmişbeş) adet nama yazılı, halka açık olmayan, yönetim kuruluna üye adayı gösterme imtiyazına sahip B grubu hisseleri için, 2022090862N9z0017195 dosya numarası ile 3.700 TL'lik(üçbinyediyüz) borcu nedeniyle haciz işlemi tesis edildiği Şirketimize Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından bildirilmiştir. (Anadolu Girişim Holding A.Ş. fiilen Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret Pazarlama A.Ş. yönetim kurulunda görev almamaktadır.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062330
BIST
15:353.634
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -15,49
|Açılış
|: 3.684
|
|Önceki Kapanış
|: 3.649
|
3.715
En Düşük
3.568
15:3518,2611
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0460
|Açılış
|: 18,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2950
|
18,2633
En Düşük
18,2119
15:3518,3711
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0776
|Açılış
|: 18,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,5908
En Düşük
18,3369
15:351.006,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -4,65
|Açılış
|: 1.006,27
|
|Önceki Kapanış
|: 1.010,92
|
1.016,17
En Düşük
1.004,49
BIST En Aktif Hisseler15:33
|ROYAL
|6,93
|2.224.495
|% 10,00
|
|NTHOL
|13,53
|147.614.757
|% 10,00
|
|HKTM
|42,72
|70.979.438
|% 9,99
|
|RODRG
|36,54
|2.400.057
|% 9,99
|
|COSMO
|39,64
|816.425
|% 9,99
|
|UTPYA
|23,76
|1.219.730
|% -10,00
|
|ASUZU
|264,90
|58.639.324
|% -9,99
|
|ATSYH
|157,20
|15.926.875
|% -9,97
|
|KLNMA
|20,68
|5.173.731
|% -9,93
|
|BJKAS
|6,33
|171.292.266
|% -9,83
|
|AKBNK
|18,31
|10.746.459.513
|% 4,57
|
|YKBNK
|9,42
|9.966.540.077
|% -2,79
|
|ISCTR
|11,98
|8.758.833.729
|% -4,54
|
|THYAO
|75,45
|7.912.752.906
|% 0,67
|
|EREGL
|32,90
|6.504.653.905
|% -1,50
|
|YKBNK
|9,42
|9.966.540.077
|% -2,79
|
|EKGYO
|5,07
|4.451.454.986
|% -5,23
|
|ISCTR
|11,98
|8.758.833.729
|% -4,54
|
|AKBNK
|18,31
|10.746.459.513
|% 4,57
|
|KRDMD
|16,09
|5.247.697.215
|% 5,09
|
|15:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2480
|18,2567
|% 0,23
|
|Euro
|18,3668
|18,3724
|% -0,41
|
|Sterlin
|21,3262
|21,4331
|% 0,44
|
|Frank
|19,1120
|19,2271
|% 0,41
|
|Riyal
|4,8362
|4,8605
|% 0,00
|
|15:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.718
|-6,34
|
|Altın Gr.
|1.014
|1.015
|3,74
|
|Cumhuriyet
|6.794
|6.897
|25,00
|
|Tam
|6.821
|6.871
|15,00
|
|Yarım
|3.324
|3.359
|9,00
|
|Çeyrek
|1.667
|1.679
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,68
|19,71
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,66
|11,67
|0,05
|
|B. Petrol
|95,40
|95,40
|1,40
|
Seans Raporu
15:33
daha fazla
-
15:48OZKGY
Yüzde -3.91 oranında düşüşle 8.84 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 821, 231 adet işlem
-
15:48OZKGY
Yüzde -3.91 oranında düşüşle 8.84 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 821, 231 adet işlem
-
15:47AYEN
Yüzde -3.72 oranında düşüşle 24.34 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 237, 234 adet işlem
-
15:46DOHOL
Yüzde -3.63 oranında düşüşle 5.57 lira fiyatla işlem gören hissede 196, 805, 397 adet işlem
-
15:45XU100
Endeks 3, 643 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 17 altında . İşlem hacmi 101, 361.00 milyon TL de