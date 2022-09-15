***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.09.2022 13:48
***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.12.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketin bulunduğu sektördeki konumunu güçlendirmek veya büyüme stratejisi kapsamında yurt içi veya yurt dışındaki farklı sektörlerdeki büyüme opsiyonlarının, stratejik işbirliği alternatiflerinin değerlendirilmesi ve stratejik ortak bulma konularında ANKADEA Danışmanlık A.Ş.'nden danışmanlık hizmeti alınmasına ilişkin olarak 21.09.2020 tarihinde imzalanan ve aynı tarihte yapılan özel durum açıklaması ile Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulan sözleşme, 15.09.2022 tarihinde taraflarca imzalanan Fesih ve İbra Protokolü uyarınca 21.09.2022 tarihi itibariyle sona erecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063313
BIST
13:533.449
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 2,10
|Açılış
|: 3.456
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|Önceki Kapanış
|: 3.447
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3.494
En Düşük
3.406
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En Yüksek
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|Açılış
|: 18,4130
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|Önceki Kapanış
|: 18,4080
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En Düşük
18,2314
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|Önceki Kapanış
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 995,54
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997,82
En Düşük
989,32
BIST En Aktif Hisseler13:53
|ZOREN
|3,20
|389.137.774
|% 9,97
|
|TRCAS
|14,24
|65.455.657
|% 9,96
|
|KLSYN
|3,55
|48.808.937
|% 9,91
|
|IHLAS
|0,67
|77.932.455
|% 9,84
|
|ANELE
|3,69
|24.574.178
|% 9,82
|
|ROYAL
|6,03
|1.797.055
|% -10,00
|
|HKTM
|34,38
|14.578.692
|% -10,00
|
|GARAN
|23,96
|1.698.076.048
|% -9,99
|
|VAKBN
|11,54
|2.353.687.030
|% -9,98
|
|ATSYH
|127,40
|2.197.268
|% -9,96
|
|ASELS
|35,92
|4.733.448.721
|% 8,85
|
|THYAO
|75,35
|3.111.538.925
|% 1,41
|
|YKBNK
|7,25
|3.014.659.746
|% -7,76
|
|ISCTR
|9,32
|2.959.090.764
|% -8,36
|
|VAKBN
|11,54
|2.353.687.030
|% -9,98
|
|YKBNK
|7,25
|3.014.659.746
|% -7,76
|
|EKGYO
|4,40
|1.439.548.659
|% -0,45
|
|ISCTR
|9,32
|2.959.090.764
|% -8,36
|
|VAKBN
|11,54
|2.353.687.030
|% -9,98
|
|HALKB
|11,04
|2.014.314.513
|% -9,95
|
|13:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2539
|18,2713
|% 0,23
|
|Euro
|18,2526
|18,2660
|% 0,34
|
|Sterlin
|20,9483
|21,0533
|% -0,18
|
|Frank
|19,0179
|19,1325
|% 0,76
|
|Riyal
|4,8433
|4,8676
|% 0,15
|
|13:53
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.686
|1.686
|-10,87
|
|Altın Gr.
|990
|990
|-5,39
|
|Cumhuriyet
|6.667
|6.768
|-64,00
|
|Tam
|6.696
|6.757
|-35,00
|
|Yarım
|3.263
|3.303
|-18,00
|
|Çeyrek
|1.636
|1.651
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,35
|19,38
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|11,36
|11,38
|-0,15
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|B. Petrol
|93,46
|93,46
|-0,64
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